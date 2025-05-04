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Фильм о Путине и признание Нового Херсонеса лучшим в РФ - главное за день

Фильм о Путине и признание Нового Херсонеса лучшим в РФ - главное за день - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Фильм о Путине и признание Нового Херсонеса лучшим в РФ - главное за день

Президент России Владимир Путин назвал причины спецоперации на Украине, отказа от применения ядерного оружия в этом конфликте, а также рассказал, почему Россия... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T22:33

2025-05-04T22:33

2025-05-04T21:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал причины спецоперации на Украине, отказа от применения ядерного оружия в этом конфликте, а также рассказал, почему Россия в 2014 году поддержала крымчан. Кроме того, российский лидер рассказал о своем общении с внуками, их визитах многом другом в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". В Севастополе и Керчи встретили патриотический автопробег "Города-Герои — Города Героев". В Брянской области после атаки ВСУ загорелось промышленное предприятие. Новый Херсонес в Севастополе признан лучшим музейным парком России. Акция "Бессмертный полк" проходит в разных уголках мира.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин рассказал о причинах СВО и поддержке КрымаРоссия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сказал президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" на телеканале "Россия".Также он сообщил, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции, и выразил надежду, что и не потребуется."Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", - сказал Путин журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, кадры интервью вошли в новую документальную ленту.Президент подчеркнул, что Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, хотя ее и хотели спровоцировать на ошибки.Говоря о событиях 2014 года, российский лидер отметил, что Россия вынуждена была принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев.Путин рассказал о внуках и своем приемникеПрезидент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками.И добавил, что его внуки могут неожиданно явиться к нему в гости в Кремль, но все же понимают, что у него напряженный график и стараются заранее позвонить.Также Владимир Путин признался в фильме, что оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике.Севастополь и Керчь встретили патриотический автопробегГорода Севастополь и Керчь встретили в воскресенье участников патриотического автопробега "Города-Герои — Города Героев".Южное направление автопробега возглавил космонавт, герой РФ Антон Шкаплеров, уроженец Севастополя. В Керчи на горе Митридат у обелиска Славы участники акции возложили цветы. Переданную им капсулу с землей с керченского Воинского кладбища доставят в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске.Промзавод горит после удара ВСУ в Брянской областиПожар произошел на промышленном предприятии из-за удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Укронацисты нанесли удар по поселку Суземка. В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания", - написал Богомаз в соцсетях.Акция "Бессмертный полк" проходит по всему мируВ воскресенье в центре Сиднея в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит акция памяти "Бессмертный полк". Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии.Как рассказали в посольстве, марш "Бессмертного полка" собрал людей на площади Мартин Плэйс в центре столицы, акция собрала около сотни человек.Также "Бессмертный полк" воскресенье прошел в Каракасе и Анкаре. А в четверг 8 мая пройдет в Париже.Новый Херсонес стал лучшимМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе признан лучшим музейным парком на территории России."Новый Херсонес признан лучшим музейным парком России. Музейно-храмовый комплекс стал победителем II Всероссийской парковой премии "Парки России" в номинации "Историко-архитектурный, музейный парк", - сказано в Telegram-канале комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250504/kakie-arkheologicheskie-ekspeditsii-zaplanirovany-v-krymu-na-etot-sezon-1146181562.html

https://crimea.ria.ru/20250504/v-sevastopole-nachali-provodit-personalnye-parady-dlya-veteranov-1146190517.html

https://crimea.ria.ru/20250504/tramp-nazval-vozmozhnogo-sleduyuschego-prezidenta-ssha-1146190726.html

https://crimea.ria.ru/20250504/v-livadii-proshla-blagotvoritelnaya-aktsiya-belyy-tsvetok-1146187112.html

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