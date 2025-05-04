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Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Москве - МЧС
Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Москве - МЧС - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Москве - МЧС
Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T21:59
2025-05-04T21:59
2025-05-04T22:13
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
москва
происшествия
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.В МЧС РФ также сообщили, что пострадали 6 человек. Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. Тушение продолжается.К месту тушения направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Органы прокуратуры взяли под контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилой многоэтажке.Также на контроле прокуратуры соблюдение жилищных прав граждан.На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Олег Акатов, добавили в ведомстве.В воскресенье вечером пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, на улице Генерала Тюленева. По информации спасателей, огнем оказались охвачены две квартиры на восьмом и девятом этажах, перекрытие между квартирами рухнуло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, москва, происшествия, взрыв, новости
Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Москве - МЧС
Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Москве - МЧС России
21:59 04.05.2025 (обновлено: 22:13 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.
"Силами пожарных спасен один человек. На балконе 9 этажа обнаружены двое погибших", - сказали в ведомстве.
В МЧС РФ также сообщили, что пострадали 6 человек. Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. Тушение продолжается.
К месту тушения направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"К месту пожаротушения на улице Генерала Тюленева выделено два автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома. Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения", - говорится в сообщении ведомства.
Органы прокуратуры взяли под контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилой многоэтажке.
"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в Telegram-канале московской прокуратуры
Также на контроле прокуратуры соблюдение жилищных прав граждан.
На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Олег Акатов, добавили в ведомстве.
В воскресенье вечером пожар произошел
на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, на улице Генерала Тюленева. По информации спасателей, огнем оказались охвачены две квартиры на восьмом и девятом этажах, перекрытие между квартирами рухнуло.
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