https://crimea.ria.ru/20250504/dva-cheloveka-pogibli-pri-pozhare-v-9-etazhke-v-moskve---mchs-1146192246.html

Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Москве - МЧС

Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Москве - МЧС - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Два человека погибли при пожаре в 9-этажке в Москве - МЧС

Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T21:59

2025-05-04T21:59

2025-05-04T22:13

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

москва

происшествия

взрыв

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.В МЧС РФ также сообщили, что пострадали 6 человек. Спасатели эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. Тушение продолжается.К месту тушения направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Органы прокуратуры взяли под контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилой многоэтажке.Также на контроле прокуратуры соблюдение жилищных прав граждан.На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Олег Акатов, добавили в ведомстве.В воскресенье вечером пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, на улице Генерала Тюленева. По информации спасателей, огнем оказались охвачены две квартиры на восьмом и девятом этажах, перекрытие между квартирами рухнуло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, москва, происшествия, взрыв, новости