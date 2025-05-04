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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается комфортная и малооблачная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцетре. РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T00:01

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крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается комфортная и малооблачная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцетре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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