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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается комфортная и малооблачная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцетре. РИА Новости Крым, 04.05.2025
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крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается комфортная и малооблачная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцетре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В Крыму 4 мая потеплеет до +22 градусов

00:01 04.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГора Клементьева в Крыму
Гора Клементьева в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается комфортная и малооблачная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцетре.
"Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. В степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до минус 2; днем +19…24, в горах и на побережье +13…18", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.
Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
23:03Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ
22:21ЧС после атак ВСУ и отказ Зеленского от перемирия – главное за день
21:39В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой
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21:04В горах под Судаком спасли женщину
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20:25ВСУ пытались атаковать Мурманскую область
20:14КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
19:57Новороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартир
19:48Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
19:36"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы
19:12Пожар в многоэтажке Севастополя: пострадала женщина и 20 жильцов спасены
18:56В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки
18:35В Раде могут саботировать ратификацию соглашения с США по недрам
18:01Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
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