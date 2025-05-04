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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается комфортная и малооблачная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцетре. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T00:01
2025-05-04T00:01
2025-05-04T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
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ялта
алушта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается комфортная и малооблачная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцетре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В Крыму 4 мая потеплеет до +22 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается комфортная и малооблачная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцетре.
"Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. В степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до минус 2; днем +19…24, в горах и на побережье +13…18", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +17...19.
Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью ожидается от 8 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18.
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