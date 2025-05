https://crimea.ria.ru/20250504/Sobytiya-i-prazdniki-4-maya_-1118239855.html

Какой сегодня праздник: 4 мая

Какой сегодня праздник: 4 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Какой сегодня праздник: 4 мая

В это воскресенье в мире отмечают Международный день пожарных, День Звездных войн, а еще в этот день Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-04T00:00

2025-05-04T00:00

2025-05-03T21:40

общество

новости

праздники и памятные даты

россия

в мире

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/0c/1118823812_0:254:3002:1943_1920x0_80_0_0_ce7023159685f6b6aba09071804fd02e.jpg

СИМФЕРПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В это воскресенье в мире отмечают Международный день пожарных, День Звездных войн, а еще в этот день Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании.Что празднуют в мире4 мая свой профессиональный праздник отмечают пожарные. Международный день в их честь учредили после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в Австралии в декабре 1998 года. Тогда при исполнении служебного долга погибли пятеро спасателей. Символом Международного дня пожарных является красно-голубая лента длиной 5 см и шириной 1 см. Красный цвет символизирует пламя, а голубой – воду.Также в этот день в Латвии отмечают День восстановления независимости Латвийской Республики - это национальный праздник и выходной день.В Японии отмечают государственный праздник - День зелени. В Китае – День молодежи. В Нидерландах 4 мая – День помилования: изначально он был посвящен исключительно голландцам, погибшим во Второй мировой войне, но с 1961 года поминают также жертв других военных конфликтов.4 мая поклонники всемирно известной киносаги "Звездные войны" отмечают неформальный праздник – День Звездных войн или День Люка Скайуокера. Этот праздник возник из-за игры слов. Знаменитая фраза напутствия джедаев "Да пребудет с тобой Сила" пишется по-английски: "May the force be with you". Один из поклонников игры однажды обыграл эту фразу как "Да пребудет с тобой четвертое мая", делая упор на то, что английское слово "May" можно перевести как название месяца, а слово "force" (сила) заменив словом "fourth" (четвертый).Знаменательные события4 мая 1113 года на Киевский престол взошел Владимир Мономах, который разгромил армию половцев и при котором была создана вторая редакция "Повести временных лет" - самой ранней древнерусской летописи.В 1715 году в этот день в Париже был произведен первый складной зонтик.В 1738 году по указу императрицы Анны Иоанновны французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал в Петербурге первую русскую танцевальную школу.В этот день в 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты Daily Mail, которая является второй по величине тиража ежедневной газетой в Великобритании.В 1904 году в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".В 1927 году в США создана Академия киноискусства, которая чуть позже учредила кинопремию "Оскар".В 1934 году в российской столице открылся Московский Дом кино (ныне Центральный Дом кино).В 1935 году руководитель СССР Иосиф Сталин на выпуске красных офицеров произнес свою знаменитую фразу: "Кадры решают все!".В 1979 году Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьером Великобритании.Кто родилсяВ 1655 году родился итальянский мастер музыкальных инструментов и изобретатель фортепиано Бартоломео Кристофори.В 1793 году на свет появился русский историк и этнограф Иван Снегирев, который стал первым исследователем русского лубка (вид графики).В 1827 году родился офицер британской индийской армии, исследователь Африки Джон Хеннинг Спик, обнаруживший в 1858 году озеро Виктория и исток Белого Нила.В 1881 году родился российский политический и общественный деятель Александр Керенский, который в период между февралем и октябрем 1917 году был председателем Временного правительства.В 1900 году родился один из крупнейших хорватских скульпторов XX столетия Антун Августинчич. Наиболее известными его работами являются скульптуры "Мир" (установлена на фронтоне здания ООН в Нью-Йорке) и "Горняк" (здание штаб-квартиры ВТО в Женеве).В 1912 году родился советский хирург-онколог Николай Блохин, который предложил ряд методов пластических операций и хирургического лечения рака желудка и прямой кишки.В 1931 году родился советский российский дирижер, пианист и композитор Геннадий Рождественский, который с 2012 года был музыкальным руководителем Московского государственного академического камерного музыкального театра им. Покровского.Также 4 мая празднуют день рождения египетский военный и политический деятель Хосни Мубарак, советский кинорежиссер Николай Досталь, британская актриса, фотомодель и танцовщица, обладательница премии "Оскар" Одри Хепберн, народные артистки Наталья Величко и Татьяна Самойлова, российский скульптор Михаил Шемякин, советский и российский театральный режиссер и педагог Анатолий Васильев, российский футбольный тренер Леонид Слуцкий и другие.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история