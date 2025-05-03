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Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы
Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы
Владимир Зеленский в комментарии западным СМИ отверг предложение Кремля о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T13:12
2025-05-03T13:12
украина
владимир зеленский
перемирие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в комментарии западным СМИ отверг предложение Кремля о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.Сообщается, что он также заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада 9 мая в Москве.Ранее Зеленский приказал атаковать Крымский мост к 9 мая. Также он намекнул, что ВСУ могут нанести удары по Москве 9 мая.Позже народный депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко заявил, что ВСУ непременно ударят по Красной площади, "будет это этого 9 мая или когда-нибудь позже – но это время придет".28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля, сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европейские лидеры отказались ехать в Киев на 9 мая – СМИКиевский режим не имеет полного влияния на свою армию – КремльНам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, перемирие, сми, в мире, новости
Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы

Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы - СМИ

13:12 03.05.2025
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в комментарии западным СМИ отверг предложение Кремля о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
"(Украина не будет - ред.) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую выйти из изоляции 9 мая", - приводят СМИ цитату Зеленского.
Сообщается, что он также заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада 9 мая в Москве.

"Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, - мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации", - заявил он.

Ранее Зеленский приказал атаковать Крымский мост к 9 мая. Также он намекнул, что ВСУ могут нанести удары по Москве 9 мая.
Позже народный депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко заявил, что ВСУ непременно ударят по Красной площади, "будет это этого 9 мая или когда-нибудь позже – но это время придет".
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля, сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.
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