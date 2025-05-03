Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы
Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы - СМИ
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в комментарии западным СМИ отверг предложение Кремля о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
"(Украина не будет - ред.) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую выйти из изоляции 9 мая", - приводят СМИ цитату Зеленского.
Сообщается, что он также заявил, что киевский режим не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада 9 мая в Москве.
"Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, - мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации", - заявил он.
Ранее Зеленский приказал атаковать Крымский мост к 9 мая. Также он намекнул, что ВСУ могут нанести удары по Москве 9 мая.
Позже народный депутат Верховной рады Украины Юрий Павленко заявил, что ВСУ непременно ударят по Красной площади, "будет это этого 9 мая или когда-нибудь позже – но это время придет".
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля, сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.
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