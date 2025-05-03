Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой
В Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера вместе с чужой едой
17:08 03.05.2025 (обновлено: 17:11 03.05.2025)
© Кадр видео из соцсетейВ Луцке мобилизовали курьера
© Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Липецке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды. Об этом пишут украинские СМИ.
"В Луцке курьер не смог доставить заказ - его по пути "мобилизовали" сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Во время работы мужчину остановили военкомы, они быстро перешли к привычной тактике: на жертву накинулись и затолкали в машину", - сообщают местные издания.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина с термосумкой пытался противостоять трем военным, однако его попытки не увенчались успехом.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.
Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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