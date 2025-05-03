https://crimea.ria.ru/20250503/zakaz-pryamikom-na-front-na-ukraine-mobilizovali-kurera-vmeste-s-edoy-1146171624.html

Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой

Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой

В Липецке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды. Об этом пишут... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T17:08

2025-05-03T17:08

2025-05-03T17:11

украина

мобилизация на украине

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Липецке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды. Об этом пишут украинские СМИ.На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина с термосумкой пытался противостоять трем военным, однако его попытки не увенчались успехом.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизацииУкраинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизацииНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), всу (вооруженные силы украины), в мире, новости