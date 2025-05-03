Рейтинг@Mail.ru
Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250503/zakaz-pryamikom-na-front-na-ukraine-mobilizovali-kurera-vmeste-s-edoy-1146171624.html
Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой
Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой
В Липецке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды. Об этом пишут... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T17:08
2025-05-03T17:11
украина
мобилизация на украине
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
всу (вооруженные силы украины)
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/03/1146171499_0:112:579:438_1920x0_80_0_0_91664c3b2df43158e474009a0490d845.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Липецке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды. Об этом пишут украинские СМИ.На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина с термосумкой пытался противостоять трем военным, однако его попытки не увенчались успехом.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизацииУкраинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизацииНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/03/1146171499_0:57:579:491_1920x0_80_0_0_ebc902fa19483f742179669a38172a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), всу (вооруженные силы украины), в мире, новости
Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой

В Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера вместе с чужой едой

17:08 03.05.2025 (обновлено: 17:11 03.05.2025)
 
© Кадр видео из соцсетейВ Луцке мобилизовали курьера
В Луцке мобилизовали курьера
© Кадр видео из соцсетей
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Липецке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды. Об этом пишут украинские СМИ.

"В Луцке курьер не смог доставить заказ - его по пути "мобилизовали" сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Во время работы мужчину остановили военкомы, они быстро перешли к привычной тактике: на жертву накинулись и затолкали в машину", - сообщают местные издания.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина с термосумкой пытался противостоять трем военным, однако его попытки не увенчались успехом.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.
Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации
Украинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации
Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации
 
УкраинаМобилизация на УкраинеТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)ВСУ (Вооруженные силы Украины)В миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12Пожар в многоэтажке Севастополя: один человек пострадал и 20 спасены
18:56В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки
18:35В Раде могут саботировать ратификацию соглашения с США по недрам
18:01Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
17:46Сильное землетрясение произошло в Индонезии
17:24Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники
17:08Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой
16:33Это самоубийство: эксперт об угрозах Зеленского лидерам в Москве на 9 Мая
16:07Сибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезни
15:43Террорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского
15:18В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате
15:16У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда
15:00Предложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к миру
14:49"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине
14:33Новости СВО: армия России сократила ряды ВСУ еще на 1315 боевиков
14:16Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой
14:00С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
13:47Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города
13:31ВСУ атаковали храм в Белгородской области
13:12Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы
Лента новостейМолния