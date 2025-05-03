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Юный спортсмен из Севастополя победил на Первенстве Европы по шашкам

Юный спортсмен из Севастополя победил на Первенстве Европы по шашкам - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Юный спортсмен из Севастополя победил на Первенстве Европы по шашкам

Юный спортсмен из Севастополя Николай Краснов стал победителем Первенства Европы по шашкам, выступив в составе национальной сборной в возрастной категории "до 9 РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T11:13

2025-05-03T11:13

2025-05-03T11:13

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Юный спортсмен из Севастополя Николай Краснов стал победителем Первенства Европы по шашкам, выступив в составе национальной сборной в возрастной категории "до 9 лет". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Николай Краснов – победитель Первенства Европы по шашкам!.. Поздравляю севастопольского спортсмена и его тренера Григория Шоломовича Бакши", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Соревнования проводились в турецком городе Кемер. Участие в них приняли более 130 спортсменов из девяти стран. В категории Николая –"мальчики до 9 лет" – было десять участников из четырех стран: России, Белоруссии, Венгрии и Молдовы.В апреле сообщалось, что севастополец Николай Краснов завоевал три золотых медали на первенстве России по стоклеточным шашкам, которое собрало более 230 спортсменов из 18 регионов РФ. Благодаря Николаю команда Севастополя заняла пятое место по количеству медалей, а сам он стал абсолютным чемпионом Первенства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Синхронистки из Крыма выиграли 10 золотых медалей на турнире в БрестеКрымская федерация ММА признана лучшей в РоссииНе зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых

https://crimea.ria.ru/20241109/zolotye-medali-v-serebryanom-vozraste-chempionke-iz-sevastopolya-83-goda-1141680869.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, спорт, шахматы, дети, михаил развожаев, новости севастополя, европа, общество