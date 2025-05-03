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ВСУ ударили по Новороссийску управляемыми ракетами и БПЛА
ВСУ ударили по Новороссийску управляемыми ракетами и БПЛА - РИА Новости Крым, 03.05.2025
ВСУ ударили по Новороссийску управляемыми ракетами и БПЛА
ВСУ предприняли комбинированную атаку на Новороссийск с воздуха и моря. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T07:53
2025-05-03T07:53
2025-05-03T08:05
новороссийск
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли комбинированную атаку на Новороссийск с воздуха и моря. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По данным градоначальника, специальные службы выясняют возможные места падения обломков БПЛА. Он заверил, что пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.На данный момент угроза атак сохраняется - над городом работают силы ПВО. Мэр призвал горожан соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу.В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по Новороссийску управляемыми ракетами и БПЛА
Новороссийск был атакован безэкипажными катерами, БПЛА и управляемыми ракетами - власти
07:53 03.05.2025 (обновлено: 08:05 03.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли комбинированную атаку на Новороссийск с воздуха и моря. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена. Однако без повреждений и пострадавших не обошлось. На данный момент проводится обследование мест происшествия", - написал он в Telegram.
По данным градоначальника, специальные службы выясняют возможные места падения обломков БПЛА.
Он заверил, что пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.
На данный момент угроза атак сохраняется - над городом работают силы ПВО. Мэр призвал горожан соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу.
В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске
в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.
Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.
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