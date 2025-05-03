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ВСУ ударили по Новороссийску управляемыми ракетами и БПЛА

ВСУ ударили по Новороссийску управляемыми ракетами и БПЛА - РИА Новости Крым, 03.05.2025

ВСУ ударили по Новороссийску управляемыми ракетами и БПЛА

ВСУ предприняли комбинированную атаку на Новороссийск с воздуха и моря. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T07:53

2025-05-03T07:53

2025-05-03T08:05

новороссийск

краснодарский край

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли комбинированную атаку на Новороссийск с воздуха и моря. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По данным градоначальника, специальные службы выясняют возможные места падения обломков БПЛА. Он заверил, что пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.На данный момент угроза атак сохраняется - над городом работают силы ПВО. Мэр призвал горожан соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицу.В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости