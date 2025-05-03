Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали храм в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250503/vsu-atakovali-khram-v-belgorodskoy-oblasti-1146168731.html
ВСУ атаковали храм в Белгородской области
ВСУ атаковали храм в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.05.2025
ВСУ атаковали храм в Белгородской области
ВСУ снова нанесли удары по святыням в Белгородской области. Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T13:31
2025-05-03T13:31
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
пожар
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/03/1146167695_0:219:960:759_1920x0_80_0_0_3c10589d71bc30d947e6c1580708db3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. ВСУ снова нанесли удары по святыням в Белгородской области. Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.С огнем справились бойцы самообороны."Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьезные последствия от пожара", - отметил Гладков.Вечером 24 апреля ВСУ нанесли целенаправленные удары по святыне. Вражеские беспилотники не давали тушить пламя, в результате чего храмовый комплекс выгорел практически полностью. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня. Позже Гладков сообщил, что храмовый комплекс в Сухарево будет восстановлен и расширен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/03/1146167695_0:198:960:918_1920x0_80_0_0_94bad4f75df7903743566c5f905c4037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, пожар, новости
ВСУ атаковали храм в Белгородской области

ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области

13:31 03.05.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки дрона ВСУ на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района
Последствия атаки дрона ВСУ на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. ВСУ снова нанесли удары по святыням в Белгородской области. Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола", - сообщил он в Telegram.

С огнем справились бойцы самообороны.
"Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьезные последствия от пожара", - отметил Гладков.
Вечером 24 апреля ВСУ нанесли целенаправленные удары по святыне. Вражеские беспилотники не давали тушить пламя, в результате чего храмовый комплекс выгорел практически полностью. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.
Позже Гладков сообщил, что храмовый комплекс в Сухарево будет восстановлен и расширен.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковПожарНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой
14:00С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
13:47Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города
13:31ВСУ атаковали храм в Белгородской области
13:12Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы
13:05Крымский мост сейчас: актуальные данные по пробкам и времени ожидания
12:46Киев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛА
12:12Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
11:49Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое
11:38Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент
11:13Юный спортсмен из Севастополя победил на Первенстве Европы по шашкам
10:59По шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"
10:32Удары по Украине: Харьков объят огнем
10:04Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки
10:01В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД
09:42"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 лет
09:33Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
09:07Очередь у Крымского моста выросла в пять раз
08:48В Бахчисарае ко Дню Победы откроют Аллею Славы с новыми арт-объектами
08:22Песнь о шашлыке: мангальные рецепты и традиции для маевки в Крыму
Лента новостейМолния