https://crimea.ria.ru/20250503/vsu-atakovali-khram-v-belgorodskoy-oblasti-1146168731.html

ВСУ атаковали храм в Белгородской области

ВСУ атаковали храм в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.05.2025

ВСУ атаковали храм в Белгородской области

ВСУ снова нанесли удары по святыням в Белгородской области. Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T13:31

2025-05-03T13:31

2025-05-03T13:31

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. ВСУ снова нанесли удары по святыням в Белгородской области. Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.С огнем справились бойцы самообороны."Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьезные последствия от пожара", - отметил Гладков.Вечером 24 апреля ВСУ нанесли целенаправленные удары по святыне. Вражеские беспилотники не давали тушить пламя, в результате чего храмовый комплекс выгорел практически полностью. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня. Позже Гладков сообщил, что храмовый комплекс в Сухарево будет восстановлен и расширен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, пожар, новости