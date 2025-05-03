ВСУ атаковали храм в Белгородской области
ВСУ ударили по храму Георгия Победоносца в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки дрона ВСУ на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. ВСУ снова нанесли удары по святыням в Белгородской области. Об очередном обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола", - сообщил он в Telegram.
С огнем справились бойцы самообороны.
"Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьезные последствия от пожара", - отметил Гладков.
Вечером 24 апреля ВСУ нанесли целенаправленные удары по святыне. Вражеские беспилотники не давали тушить пламя, в результате чего храмовый комплекс выгорел практически полностью. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.
Позже Гладков сообщил, что храмовый комплекс в Сухарево будет восстановлен и расширен.
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