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Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
Вандалы облили красной краской и разбили часть экспозиции монумента болгарским подводникам, который находится рядом с селом Близнаци на реке Камчия. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T18:01
2025-05-03T18:01
2025-05-03T18:01
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Вандалы облили красной краской и разбили часть экспозиции монумента болгарским подводникам, который находится рядом с селом Близнаци на реке Камчия. Об этом сообщает посольство России в стране.Отмечается, что памятник был серьезно поврежден в мае прошлого года и с тех пор так и не отремонтирован. По данным посольства, он символизирует признательность болгарского народа антифашистам, отдавшим свои жизни за освобождение страны в годы Второй мировой войны.В посольстве подчеркнули, что подобное "кощунственное отношение к мемориальному наследию не должно иметь места в современном мире"."Осуждаем вандализм во всех его проявлениях вне зависимости от объекта приложения. Убеждены, что только сохранение правды обо всех аспектах Второй мировой войны может уберечь человечество от возрождения нацизма", - заключили в российском диппредставительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаРусский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в РоссииРусские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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болгария, вандалы, вандализм, памятники, в мире, вторая мировая война, новости
Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
В Болгарии вандалы осквернили монумент освобождавшим страну от фашизма подводникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Вандалы облили красной краской и разбили часть экспозиции монумента болгарским подводникам, который находится рядом с селом Близнаци на реке Камчия. Об этом сообщает посольство России в стране.
Отмечается, что памятник был серьезно поврежден в мае прошлого года и с тех пор так и не отремонтирован. По данным посольства, он символизирует признательность болгарского народа антифашистам, отдавшим свои жизни за освобождение страны в годы Второй мировой войны.
"И хотя впоследствии к основной скульптурной композиции была добавлена плита, призванная увековечить и подвиг советских моряков, этот монумент здесь воспринимается именно как свой, болгарский, что делает поступок вандалов не только преступным, но и постыдным по отношению к памяти своих предков", - говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что подобное "кощунственное отношение к мемориальному наследию не должно иметь места в современном мире".
"Осуждаем вандализм во всех его проявлениях вне зависимости от объекта приложения. Убеждены, что только сохранение правды обо всех аспектах Второй мировой войны может уберечь человечество от возрождения нацизма", - заключили в российском диппредставительстве.
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