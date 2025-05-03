https://crimea.ria.ru/20250503/vandaly-oskvernili-pamyatnik-antifashistam-v-bolgarii-1146172403.html

Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии

Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии

Вандалы облили красной краской и разбили часть экспозиции монумента болгарским подводникам, который находится рядом с селом Близнаци на реке Камчия. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T18:01

2025-05-03T18:01

2025-05-03T18:01

болгария

вандалы

вандализм

памятники

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Вандалы облили красной краской и разбили часть экспозиции монумента болгарским подводникам, который находится рядом с селом Близнаци на реке Камчия. Об этом сообщает посольство России в стране.Отмечается, что памятник был серьезно поврежден в мае прошлого года и с тех пор так и не отремонтирован. По данным посольства, он символизирует признательность болгарского народа антифашистам, отдавшим свои жизни за освобождение страны в годы Второй мировой войны.В посольстве подчеркнули, что подобное "кощунственное отношение к мемориальному наследию не должно иметь места в современном мире"."Осуждаем вандализм во всех его проявлениях вне зависимости от объекта приложения. Убеждены, что только сохранение правды обо всех аспектах Второй мировой войны может уберечь человечество от возрождения нацизма", - заключили в российском диппредставительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаРусский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в РоссииРусские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, вандалы, вандализм, памятники, в мире, вторая мировая война, новости