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В Раде могут саботировать ратификацию соглашения с США по недрам - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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В Раде могут саботировать ратификацию соглашения с США по недрам
В Раде могут саботировать ратификацию соглашения с США по недрам - РИА Новости Крым, 03.05.2025
В Раде могут саботировать ратификацию соглашения с США по недрам
Некоторый партии в Верховной раде Украины не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. Об этом заявил Владимир Зеленский. пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T18:35
2025-05-03T18:35
украина
владимир зеленский
сша
верховная рада украины
в мире
редкоземельные металлы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Некоторый партии в Верховной раде Украины не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. Об этом заявил Владимир Зеленский. пишет РИА Новости.Он предложил Штатам "просто отменить визы" таким парламентариям.1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.На следующий депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на УкраинеСделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрамБез гарантий безопасности - за что Зеленский продал недра Украины
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, сша, верховная рада украины, в мире, редкоземельные металлы, новости
В Раде могут саботировать ратификацию соглашения с США по недрам

Зеленский боится отказа партий ратифицировать соглашение с США по недрам

18:35 03.05.2025
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Некоторый партии в Верховной раде Украины не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. Об этом заявил Владимир Зеленский. пишет РИА Новости.

"Я даже не о людях, а о партиях, которые настроены этого не делать", - цитирует заявление Зеленского украинским СМИ агентство.

Он предложил Штатам "просто отменить визы" таким парламентариям.
1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
На следующий депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.
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УкраинаВладимир ЗеленскийСШАВерховная Рада УкраиныВ миреРедкоземельные металлыНовости
 
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