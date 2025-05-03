https://crimea.ria.ru/20250503/v-lobovom-stolknovenii-s-avtobusom-v-sochi-pogib-voditel-legkovushki-1146173279.html

В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки

В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 03.05.2025

В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки

В Сочи водитель легкового автомобиля погиб в жуткой аварии с автобусом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T18:56

2025-05-03T18:56

2025-05-03T18:56

сочи

дтп

происшествия

госавтоинспекция кубани

новости

краснодарский край

кубань

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/03/1146172951_0:15:1039:599_1920x0_80_0_0_5c1d9f0634fd0fcd375540d189d02d81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Сочи водитель легкового автомобиля погиб в жуткой аварии с автобусом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:20 в Адлерском районе города на улице Авиационная. Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом.На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, дтп, происшествия, госавтоинспекция кубани, новости, краснодарский край, кубань, новости