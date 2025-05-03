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В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки
В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 03.05.2025
В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки
В Сочи водитель легкового автомобиля погиб в жуткой аварии с автобусом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T18:56
2025-05-03T18:56
сочи
дтп
происшествия
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Сочи водитель легкового автомобиля погиб в жуткой аварии с автобусом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:20 в Адлерском районе города на улице Авиационная. Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом.На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, дтп, происшествия, госавтоинспекция кубани, новости, краснодарский край, кубань, новости
В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки

В Сочи в лобовом столкновении с автобусом погиб водитель Lada Priora

18:56 03.05.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП с участием автобуса и легковушки в Сочи
Смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки в Сочи
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Сочи водитель легкового автомобиля погиб в жуткой аварии с автобусом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:20 в Адлерском районе города на улице Авиационная. Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом.
"Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, выехал на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение со встречным автобусом. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП", - рассказал подробности аварии замкомандира 1-го батальона полка ДПС Владимир Гаврилов.
На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП с участием автобуса и легковушки в Сочи
Смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки в Сочи
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки в Сочи
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