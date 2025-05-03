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В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате

В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате - РИА Новости Крым, 03.05.2025

В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате

В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил пятилетнего ребенка, который внезапно выехал на дорогу на самокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T15:18

2025-05-03T15:18

2025-05-03T15:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил пятилетнего ребенка, который внезапно выехал на дорогу на самокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 11:35 на трассе Бахчисарай – Ялта в поселке Куйбышево. Водитель автомобиля Lanos сбил малолетнего мальчика, который выехал на дорогу с территории частного дома.По данным прокуратуры Крыма, по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района, обстоятельства выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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