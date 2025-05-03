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В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате
В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате - РИА Новости Крым, 03.05.2025
В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате
В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил пятилетнего ребенка, который внезапно выехал на дорогу на самокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T15:18
2025-05-03T15:18
2025-05-03T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил пятилетнего ребенка, который внезапно выехал на дорогу на самокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 11:35 на трассе Бахчисарай – Ялта в поселке Куйбышево. Водитель автомобиля Lanos сбил малолетнего мальчика, который выехал на дорогу с территории частного дома.По данным прокуратуры Крыма, по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района, обстоятельства выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате
В Бахчисарайском районе Крыма машина сбила пятилетнего ребенка на самокате
15:18 03.05.2025 (обновлено: 15:23 03.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма автомобиль сбил пятилетнего ребенка, который внезапно выехал на дорогу на самокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 11:35 на трассе Бахчисарай – Ялта в поселке Куйбышево. Водитель автомобиля Lanos сбил малолетнего мальчика, который выехал на дорогу с территории частного дома.
"В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района, обстоятельства выясняются.
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