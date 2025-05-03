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В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД
В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД - РИА Новости Крым, 03.05.2025
В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД
В Крыму могут быть открыты новые иностранные дипломатические представительства. Возможность этого допустил представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T10:01
2025-05-03T09:55
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
крым
крым дипломатический
народная дипломатия
новости
артем березовский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму могут быть открыты новые иностранные дипломатические представительства. Возможность этого допустил представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский."Разговоры об этом ведутся", – сказал Березовский, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.При этом дипломат отметил, что учреждение иностранных диппредставительств – процесс кропотливый, трудный и длительный и "требует максимального вовлечения профильных ведомств с обеих сторон".В Крыму в ноябре 2020 года было открыто почетное консульство Республики Никарагуа, которое стало первым иностранным консульским учреждением с момента возвращения Крыма в Россию. Почетным консулом Никарагуа в РК стал бывший полномочный представитель президента в Крыму Олег Белавенцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: признание Крыма – обязательное условие возобновления переговоровСтатус Крыма и мир: почему переговоры по Украине идут так тяжело – мнение"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, крым, крым дипломатический, народная дипломатия, новости, артем березовский
В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД

В МИД России допустили открытие новых иностранных диппредставительств в Крыму

10:01 03.05.2025
 
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Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму могут быть открыты новые иностранные дипломатические представительства. Возможность этого допустил представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский.
"Разговоры об этом ведутся", – сказал Березовский, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
При этом дипломат отметил, что учреждение иностранных диппредставительств – процесс кропотливый, трудный и длительный и "требует максимального вовлечения профильных ведомств с обеих сторон".
В Крыму в ноябре 2020 года было открыто почетное консульство Республики Никарагуа, которое стало первым иностранным консульским учреждением с момента возвращения Крыма в Россию. Почетным консулом Никарагуа в РК стал бывший полномочный представитель президента в Крыму Олег Белавенцев.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияКрымКрым дипломатическийНародная дипломатияНовостиАртем Березовский
 
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