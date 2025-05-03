https://crimea.ria.ru/20250503/v-krymu-mogut-poyavitsya-novye-inostrannye-dippredstavitelstva--mid-1146164731.html

В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД

В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД - РИА Новости Крым, 03.05.2025

В Крыму могут появиться новые иностранные диппредставительства – МИД

В Крыму могут быть открыты новые иностранные дипломатические представительства. Возможность этого допустил представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T10:01

2025-05-03T10:01

2025-05-03T09:55

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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артем березовский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму могут быть открыты новые иностранные дипломатические представительства. Возможность этого допустил представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский."Разговоры об этом ведутся", – сказал Березовский, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.При этом дипломат отметил, что учреждение иностранных диппредставительств – процесс кропотливый, трудный и длительный и "требует максимального вовлечения профильных ведомств с обеих сторон".В Крыму в ноябре 2020 года было открыто почетное консульство Республики Никарагуа, которое стало первым иностранным консульским учреждением с момента возвращения Крыма в Россию. Почетным консулом Никарагуа в РК стал бывший полномочный представитель президента в Крыму Олег Белавенцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: признание Крыма – обязательное условие возобновления переговоровСтатус Крыма и мир: почему переговоры по Украине идут так тяжело – мнение"Все началось с Крыма": почему Европа боится признания полуострова

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, крым, крым дипломатический, народная дипломатия, новости, артем березовский