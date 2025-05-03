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В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой

В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой - РИА Новости Крым, 03.05.2025

В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой

В Брянской области из-за атак ВСУ один человек ранен, повреждены производственное здание и сожжены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T21:39

2025-05-03T21:39

2025-05-03T21:39

брянская область

обстрелы брянской области

александр богомаз

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Брянской области из-за атак ВСУ один человек ранен, повреждены производственное здание и сожжены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в селе Зерново Суземского района в результате атак дронами-камикадзе повреждено производственное здание и автобус.В селе Кирилловка дроны ВСУ сбросили взрывчатку с зажигательной смесью на жилые кварталы. В результате сгорели шесть домов. Аналогично поступили боевики и в селе Страчово - там сгорели два дома.В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атаки тремя FPV-дронами поврежден дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореНовороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартирВСУ атаковали храм в Белгородской области

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости