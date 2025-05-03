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В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой
В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой - РИА Новости Крым, 03.05.2025
В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой
В Брянской области из-за атак ВСУ один человек ранен, повреждены производственное здание и сожжены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T21:39
2025-05-03T21:39
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Брянской области из-за атак ВСУ один человек ранен, повреждены производственное здание и сожжены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в селе Зерново Суземского района в результате атак дронами-камикадзе повреждено производственное здание и автобус.В селе Кирилловка дроны ВСУ сбросили взрывчатку с зажигательной смесью на жилые кварталы. В результате сгорели шесть домов. Аналогично поступили боевики и в селе Страчово - там сгорели два дома.В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атаки тремя FPV-дронами поврежден дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореНовороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартирВСУ атаковали храм в Белгородской области
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой

В Брянской области при атаке ВСУ ранен человек и сгорели восемь домов

21:39 03.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаВСУ обстреляли поселок в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок в Брянской области
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Брянской области из-за атак ВСУ один человек ранен, повреждены производственное здание и сожжены жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В селе Чуровичи FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз. К сожалению, водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - написал он в Telegram.
Кроме того, в селе Зерново Суземского района в результате атак дронами-камикадзе повреждено производственное здание и автобус.
В селе Кирилловка дроны ВСУ сбросили взрывчатку с зажигательной смесью на жилые кварталы. В результате сгорели шесть домов. Аналогично поступили боевики и в селе Страчово - там сгорели два дома.
В селе Ломаковка Стародубского муниципального округа в результате атаки тремя FPV-дронами поврежден дом.
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