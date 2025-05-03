https://crimea.ria.ru/20250503/v-bakhchisarae-ko-dnyu-pobedy-otkroyut-alleyu-slavy-s-novymi-art-obektami-1146074111.html
В Бахчисарае ко Дню Победы откроют Аллею Славы с новыми арт-объектами
В Бахчисарае ко Дню Победы откроют Аллею Славы с новыми арт-объектами - РИА Новости Крым, 03.05.2025
В Бахчисарае ко Дню Победы откроют Аллею Славы с новыми арт-объектами
В Бахчисарае к 5 мая планируют завершить работы по благоустройству Аллеи Славы с новыми, более чем двухметровыми, арт-объектами в виде орденов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T08:48
2025-05-03T08:48
2025-05-03T08:48
бахчисарай
радио "спутник в крыму"
дмитрий скобликов
80 лет победы
благоустройство
городская среда
память
общество
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В Бахчисарае завершают работы по благоустройству на Аллее Славы
В Бахчисарае завершают работы по благоустройству на Аллее Славы
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарае к 5 мая планируют завершить работы по благоустройству Аллеи Славы с новыми, более чем двухметровыми, арт-объектами в виде орденов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов, рассказывая о подготовке города к 80-летию Великой Победы.По словам Скобликова, Аллея Славы в Бахчисарае уже существовала и была облагорожена по федеральной программе. Но теперь, после очередного этапа благоустройства с установкой новых арт-объектов, которое выполнили на дополнительные средства из городского бюджета, эта территория еще больше преобразится в преддверии годовщины Великой Победы.Сквер, на котором расположена Аллея Славы, находится в районе улицы Советской и является продолжением улицы Ленина, уточнил он. И теперь эта территория станет не просто пешеходной улицей, а местом, которое будет напоминать о нашей истории, заметил глава администрации города."Сейчас работы находятся на финишном этапе. Монтируем опоры освещения в этом месте и практически объект готов уже. Подрядчик планирует завершить примерно до 5 мая все эти работы. Мы приурочили открытие к 80-летию Победы", – добавил Скобликов.Как и на территориях других общественных пространств Бахчисарая, в этом сквере предусмотрены камеры видеонаблюдения, их здесь будет 15, отметил он."Все это заведено на наш "Безопасный город", который мы реализовали еще пять лет назад, и потихоньку дополняем. На сегодняшний день их (камер видеонаблюдения – ред.) около 200 установлено и никаких актов вандализма давным-давно не было", – поделился Скобликов.Еще одно обновленное общественное пространство в Бахчисарае, по словам главы администрации, появится в мае в районе улицы Гагарина, 9.К празднованию 80-летия Великой Победы в Бахчисарае украшают улицы и фасады зданий, большинство площадок, на которых будут проходить мероприятия, уже установлены, сказал Скобликов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 маяБашня с лицами героев и звездные арки: как украсят Севастополь к 9 маяСколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
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бахчисарай, дмитрий скобликов, 80 лет победы, благоустройство, городская среда, память, общество
В Бахчисарае ко Дню Победы откроют Аллею Славы с новыми арт-объектами
В Бахчисарае до 5 мая завершат работы по благоустройству на Аллее Славы – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым.
В Бахчисарае к 5 мая планируют завершить работы по благоустройству Аллеи Славы с новыми, более чем двухметровыми, арт-объектами в виде орденов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов, рассказывая о подготовке города к 80-летию Великой Победы.
По словам Скобликова, Аллея Славы в Бахчисарае уже существовала и была облагорожена по федеральной программе. Но теперь, после очередного этапа благоустройства с установкой новых арт-объектов, которое выполнили на дополнительные средства из городского бюджета, эта территория еще больше преобразится в преддверии годовщины Великой Победы.
"Мы на ней установили огромные медали и ордена: орден "Победа", медаль за оборону Севастополя и так далее. Они практически 2,5 метров высотой и очень большие в обхвате, с подсветкой, красиво светящиеся. Это новые арт-объекты и место притяжения", – рассказал Скобликов.
Сквер, на котором расположена Аллея Славы, находится в районе улицы Советской и является продолжением улицы Ленина, уточнил он. И теперь эта территория станет не просто пешеходной улицей, а местом, которое будет напоминать о нашей истории, заметил глава администрации города.
"Сейчас работы находятся на финишном этапе. Монтируем опоры освещения в этом месте и практически объект готов уже. Подрядчик планирует завершить примерно до 5 мая все эти работы. Мы приурочили открытие к 80-летию Победы", – добавил Скобликов.
Как и на территориях других общественных пространств Бахчисарая, в этом сквере предусмотрены камеры видеонаблюдения, их здесь будет 15, отметил он.
"Все это заведено на наш "Безопасный город", который мы реализовали еще пять лет назад, и потихоньку дополняем. На сегодняшний день их (камер видеонаблюдения – ред.) около 200 установлено и никаких актов вандализма давным-давно не было", – поделился Скобликов.
Еще одно обновленное общественное пространство в Бахчисарае, по словам главы администрации, появится в мае в районе улицы Гагарина, 9.
К празднованию 80-летия Великой Победы в Бахчисарае украшают улицы и фасады зданий, большинство площадок, на которых будут проходить мероприятия, уже установлены, сказал Скобликов.
"Уже здания администрации украшены, и различные билборды – большие полотна устанавливаются по городу. Эта работа будет проводиться до 5-6 мая. И все эти объекты будут стоять долгое время, некоторые в течение года", – подытожил глава администрации.
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