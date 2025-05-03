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В Бахчисарае ко Дню Победы откроют Аллею Славы с новыми арт-объектами

В Бахчисарае ко Дню Победы откроют Аллею Славы с новыми арт-объектами - РИА Новости Крым, 03.05.2025

В Бахчисарае ко Дню Победы откроют Аллею Славы с новыми арт-объектами

В Бахчисарае к 5 мая планируют завершить работы по благоустройству Аллеи Славы с новыми, более чем двухметровыми, арт-объектами в виде орденов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T08:48

2025-05-03T08:48

2025-05-03T08:48

бахчисарай

радио "спутник в крыму"

дмитрий скобликов

80 лет победы

благоустройство

городская среда

память

общество

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В Бахчисарае завершают работы по благоустройству на Аллее Славы В Бахчисарае завершают работы по благоустройству на Аллее Славы audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарае к 5 мая планируют завершить работы по благоустройству Аллеи Славы с новыми, более чем двухметровыми, арт-объектами в виде орденов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов, рассказывая о подготовке города к 80-летию Великой Победы.По словам Скобликова, Аллея Славы в Бахчисарае уже существовала и была облагорожена по федеральной программе. Но теперь, после очередного этапа благоустройства с установкой новых арт-объектов, которое выполнили на дополнительные средства из городского бюджета, эта территория еще больше преобразится в преддверии годовщины Великой Победы.Сквер, на котором расположена Аллея Славы, находится в районе улицы Советской и является продолжением улицы Ленина, уточнил он. И теперь эта территория станет не просто пешеходной улицей, а местом, которое будет напоминать о нашей истории, заметил глава администрации города."Сейчас работы находятся на финишном этапе. Монтируем опоры освещения в этом месте и практически объект готов уже. Подрядчик планирует завершить примерно до 5 мая все эти работы. Мы приурочили открытие к 80-летию Победы", – добавил Скобликов.Как и на территориях других общественных пространств Бахчисарая, в этом сквере предусмотрены камеры видеонаблюдения, их здесь будет 15, отметил он."Все это заведено на наш "Безопасный город", который мы реализовали еще пять лет назад, и потихоньку дополняем. На сегодняшний день их (камер видеонаблюдения – ред.) около 200 установлено и никаких актов вандализма давным-давно не было", – поделился Скобликов.Еще одно обновленное общественное пространство в Бахчисарае, по словам главы администрации, появится в мае в районе улицы Гагарина, 9.К празднованию 80-летия Великой Победы в Бахчисарае украшают улицы и фасады зданий, большинство площадок, на которых будут проходить мероприятия, уже установлены, сказал Скобликов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 маяБашня с лицами героев и звездные арки: как украсят Севастополь к 9 маяСколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году

https://crimea.ria.ru/20250502/adzhimushkay-v-kerchi-i-brestskaya-krepost-planiruyut-sovmestnye-proekty-1146104813.html

бахчисарай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, дмитрий скобликов, 80 лет победы, благоустройство, городская среда, память, общество