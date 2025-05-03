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Удары по Украине: Харьков объят огнем
Удары по Украине: Харьков объят огнем - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Удары по Украине: Харьков объят огнем
В Харькове вспыхнули пожары в нескольких районах города после серии взрывов. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям на Украине. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T10:32
2025-05-03T10:32
2025-05-03T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Харькове вспыхнули пожары в нескольких районах города после серии взрывов. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям на Украине.Отмечается, что горели складские помещения, производственные объекты и инфраструктура. По данным мэра города Игоря Терехова, удары пришлись по 12 локациям в четырех районах.За минувшую неделю армия России нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по Харькову: город объят огнемЛавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по УкраинеГрупповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ
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РИА Новости Крым
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украина, харьков, взрыв, пожар, удары по украине, новости, в мире
Удары по Украине: Харьков объят огнем
В Харькове после серии мощных взрывов вспыхнули пожары