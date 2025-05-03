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Удары по Украине: Харьков объят огнем

Удары по Украине: Харьков объят огнем - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Удары по Украине: Харьков объят огнем

В Харькове вспыхнули пожары в нескольких районах города после серии взрывов. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям на Украине. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T10:32

2025-05-03T10:32

2025-05-03T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Харькове вспыхнули пожары в нескольких районах города после серии взрывов. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям на Украине.Отмечается, что горели складские помещения, производственные объекты и инфраструктура. По данным мэра города Игоря Терехова, удары пришлись по 12 локациям в четырех районах.За минувшую неделю армия России нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по Харькову: город объят огнемЛавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по УкраинеГрупповые удары по Украине: поражены места ракетных испытаний ВСУ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьков, взрыв, пожар, удары по украине, новости, в мире