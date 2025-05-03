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Сильное землетрясение произошло в Индонезии - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Сильное землетрясение произошло в Индонезии
Сильное землетрясение произошло в Индонезии - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Сильное землетрясение произошло в Индонезии
В регионе Горонтало в Индонезии в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство страны... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T17:46
2025-05-03T17:33
индонезия
в мире
землетрясение
происшествия
стихия
новости
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В регионе Горонтало в Индонезии в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG пишет РИА Новости.Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 97 километров.На данный момент данных об ущербе и жертвах не поступало. Вероятность цунами в регионе отсутствует.Индонезия расположена на "Огненном кольце" - это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. В регионе часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами. 26 апреля замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что в субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Как уточнил РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман, магнитуда подземных толчков не превышала 2, однако три из них были ощутимы жителями Южнобережья, поскольку произошли на суше. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в ДагестанеЖдут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительствомЧетыре землетрясения в Ялте сегодня: чего ждать дальше
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индонезия, в мире, землетрясение, происшествия, стихия, новости, сейсмология
Сильное землетрясение произошло в Индонезии

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

17:46 03.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В регионе Горонтало в Индонезии в субботу произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG пишет РИА Новости.
"Подземные толчки ощущались в различных регионах Горонтало, даже в таких отдаленных районах, как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси", - говорится в сообщении, опубликованном агентством на своем сайте.
Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 97 километров.
На данный момент данных об ущербе и жертвах не поступало. Вероятность цунами в регионе отсутствует.
Индонезия расположена на "Огненном кольце" - это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. В регионе часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами.
26 апреля замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что в субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений.
Как уточнил РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман, магнитуда подземных толчков не превышала 2, однако три из них были ощутимы жителями Южнобережья, поскольку произошли на суше.
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ИндонезияВ миреЗемлетрясениеПроисшествияСтихияНовостиСейсмология
 
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