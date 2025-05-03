https://crimea.ria.ru/20250503/sibirskaya-yazva-v-tailande-rospotrebnadzor-otsenil-riski-zavoza-bolezni-1146170681.html

Сибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезни

Сибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезни - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Сибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезни

В связи со смертельным случаем заражения человека сибирской язвой в Таиланде, Роспотребнадзор мониторит ситуацию на всех пунктах пропуска в Россию. Об этом... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T16:07

2025-05-03T16:07

2025-05-03T16:07

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

общество

таиланд

безопасность

сибирская язва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В связи со смертельным случаем заражения человека сибирской язвой в Таиланде, Роспотребнадзор мониторит ситуацию на всех пунктах пропуска в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Отмечается, что в провинции Мухдахан два человека заразились сибирской язвой во время забоя больного животного и употребления в пищу инфицированного мяса. Один человек скончался. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена.При этом в ведомстве рекомендуют при выявлении любых признаков заболевания у животных немедленно сообщать в ветеринарную службу. Для исключения заражения нельзя покупать мясо на стихийных рынках. А при первых симптомах болезни важно немедленно обратиться к врачу. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или продукцией животноводства, подлежат экстренной профилактике и активному медицинскому наблюдению.Ситуация находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом вирусе с мутациямиХолера из Индии: в Россию вернулся зараженный туристРоспотребнадзор определит уровень иммунитета жителей Крыма

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, здравоохранение в россии, общество, таиланд, безопасность, сибирская язва