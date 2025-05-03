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С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске

С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске - РИА Новости Крым, 03.05.2025

С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске

При массированной атаке ВСУ на Новороссийск пострадала семья из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T14:00

2025-05-03T14:00

2025-05-03T14:00

новороссийск

обстрелы всу

происшествия

новости

юрий слюсарь

краснодарский край

кубань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. При массированной атаке ВСУ на Новороссийск пострадала семья из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Он отметил, что люди приехали в город на майские праздники.Слюсарь отметил, что семье будет оказана материальная помощь. В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе введен режим ЧС.Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ атаковали город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛАРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУАтака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом

новороссийск

краснодарский край

кубань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, обстрелы всу, происшествия, новости, юрий слюсарь, краснодарский край, кубань, общество