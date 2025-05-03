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С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске - РИА Новости Крым, 03.05.2025
С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
При массированной атаке ВСУ на Новороссийск пострадала семья из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T14:00
2025-05-03T14:00
новороссийск
обстрелы всу
происшествия
новости
юрий слюсарь
краснодарский край
кубань
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. При массированной атаке ВСУ на Новороссийск пострадала семья из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Он отметил, что люди приехали в город на майские праздники.Слюсарь отметил, что семье будет оказана материальная помощь. В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе введен режим ЧС.Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ атаковали город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛАРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУАтака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом
новороссийск
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РИА Новости Крым
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новороссийск, обстрелы всу, происшествия, новости, юрий слюсарь, краснодарский край, кубань, общество
С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске

В Новороссийске пострадала приехавшая на отдых семья с детьми из Ростова

14:00 03.05.2025
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. При массированной атаке ВСУ на Новороссийск пострадала семья из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он отметил, что люди приехали в город на майские праздники.

"Семья госпитализирована в новороссийскую больницу. Отца и младшего ребенка врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Как только позволит их состояние, перевезем их в Ростов", - написал врио губернатора.

Слюсарь отметил, что семье будет оказана материальная помощь.
В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе введен режим ЧС.
Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.
Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ атаковали город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.
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НовороссийскОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиЮрий СлюсарьКраснодарский крайКубаньОбщество
 
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