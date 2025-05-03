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Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки

Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки

В Новороссийске после ночной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T10:04

2025-05-03T10:04

2025-05-03T10:19

новороссийск

режим чс

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске после ночной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.По словам Кравченко, в результате ночной атаки ВСУ на город были повреждены многоквартирные жилые дома в жилом комплексе "Аврора" и по улице Суворовской. Также есть повреждения в частном секторе Восточного района.На месте разрушений работают группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим, уточнил Кравченко."Встретился с жильцами дома по улице Суворовской, подвергшегося удару. Они обеспокоены его восстановлением: уже формируем план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения", – сказал он.В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ атаковали город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем уничтожены 11 ракет Storm Shadow и "Нептун"Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под РостовомМассированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дом

новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, режим чс, андрей кравченко, обстрелы всу, происшествия, безопасность, новости