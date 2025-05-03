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Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки
Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки
В Новороссийске после ночной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T10:04
2025-05-03T10:04
2025-05-03T10:19
новороссийск
режим чс
андрей кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске после ночной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.По словам Кравченко, в результате ночной атаки ВСУ на город были повреждены многоквартирные жилые дома в жилом комплексе "Аврора" и по улице Суворовской. Также есть повреждения в частном секторе Восточного района.На месте разрушений работают группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим, уточнил Кравченко."Встретился с жильцами дома по улице Суворовской, подвергшегося удару. Они обеспокоены его восстановлением: уже формируем план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения", – сказал он.В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ атаковали город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем уничтожены 11 ракет Storm Shadow и "Нептун"Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под РостовомМассированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дом
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новороссийск, режим чс, андрей кравченко, обстрелы всу, происшествия, безопасность, новости
Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки
В Новороссийске введен режим ЧС
10:04 03.05.2025 (обновлено: 10:19 03.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске после ночной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске введен режим ЧС", –сообщил он в своем Telegram-канале.
По словам Кравченко, в результате ночной атаки ВСУ на город были повреждены многоквартирные жилые дома в жилом комплексе "Аврора" и по улице Суворовской. Также есть повреждения в частном секторе Восточного района.
"На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения", – добавил глава города.
На месте разрушений работают группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим, уточнил Кравченко.
"Встретился с жильцами дома по улице Суворовской, подвергшегося удару. Они обеспокоены его восстановлением: уже формируем план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения", – сказал он.
В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске
в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.
Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.
Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ атаковали город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.
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