https://crimea.ria.ru/20250503/poymal-volnu-pochemu-zelenskiy-otkazalsya-ot-peremiriya-ko-dnyu-pobedy-1146174278.html
"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы
"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 03.05.2025
"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы
После подписания ресурсной сделки с Украиной США возобновили финансирование ВСУ, начав действовать в унисон с Европой. На этой волне глава киевского режима... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T19:36
2025-05-03T19:36
2025-05-03T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. После подписания ресурсной сделки с Украиной США возобновили финансирование ВСУ, начав действовать в унисон с Европой. На этой волне глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложенное Кремлем трехдневное перемирие. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, кандидат политических наук Вадим Козюлин.Он напомнил, что в ответ на предыдущее предложенное Москвой временное перемирие по случаю празднования Пасхи Зеленский надолго взял паузу, после чего, хоть и неохотно, но согласился, "поскольку поводов не нашлось отказать".Сегодня же такой повод есть, и глава киевского режима его использует, потому и отказался от трехдневного перемирия по случаю празднования Дня Победы.По мнению политолога, "Зеленский на какое-то время будет чувствовать себя снова на коне", но не очень долго.Во-первых, потому, что модель поведения президента США хорошо известна и однообразна: сперва он может обнять и назвать лучшим другом, а после разорвать отношения, потому что "не договорились".Во-вторых, потому, что "на днях всплывут обстоятельства" тех соглашений, которые Зеленский подписал с Вашингтоном в рамках ресурсной сделки, в которых окажутся не очень приятные пункты, подчеркнул он."Так что подождем, не будем торопить события. Думаю, сюрпризы еще будут впереди", – сказал эксперт.При этом он считает, что в дни празднования 80-летия Победы Зеленский "вряд ли решится организовать мощную атаку" на российские регионы."Это праздник, который связывает не только всех россиян, но и украинцев, и все народы бывшего Советского Союза. И, собственно говоря, европейцев с американцами, поскольку это наша общая победа и общий праздник. Это будет слишком негативным фоном притом, что, может быть, он и удовлетворит тем самым свои какие-то амбиции", – убежден Вадим Козюлин.Тем не менее политолог полностью не исключил возможность разного рода провокаций в отношении России на грядущие праздники.Ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов высказал мнение, что Владимир Зеленский не рискнут ставить под угрозу жизни лидеров стран, которых ждут в Москве на Параде Победы 9 мая, поскольку это станет для киевского режима самоубийством.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирияТеррорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине
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украина, владимир зеленский, политика, россия, сша, европа, поставки западного оружия украине, коллективный запад, редкоземельные металлы, мнения, вадим козюлин
"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы
Зеленский отверг трехдневное перемирие на 80-летие Победы из-за США и Европы – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
После подписания ресурсной сделки с Украиной США возобновили финансирование ВСУ, начав действовать в унисон с Европой. На этой волне глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложенное Кремлем трехдневное перемирие. Таким мнением с РИА Новости Крым
поделился профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, кандидат политических наук Вадим Козюлин.
Он напомнил, что в ответ на предыдущее предложенное Москвой временное перемирие по случаю празднования Пасхи
Зеленский надолго взял паузу, после чего, хоть и неохотно, но согласился, "поскольку поводов не нашлось отказать".
Сегодня же такой повод есть, и глава киевского режима его использует, потому и отказался от трехдневного перемирия
по случаю празднования Дня Победы.
"Сегодня Зеленский чувствует себя победителем после неприятных месяцев. Он подписал договор с Соединенными Штатами, которые возобновили финансирование. У президента США Дональда Трампа поменялась позиция, и настроения в европейских столицах совпали с настроениями в Вашингтоне. Они хотят наказать Россию за то, что та не очень активно участвует в переговорном процессе. И Зеленский эту волну поймал", – сказал Вадим Козюлин.
По мнению политолога, "Зеленский на какое-то время будет чувствовать себя снова на коне", но не очень долго.
Во-первых, потому, что модель поведения президента США хорошо известна и однообразна: сперва он может обнять и назвать лучшим другом, а после разорвать отношения, потому что "не договорились".
Во-вторых, потому, что "на днях всплывут обстоятельства" тех соглашений, которые Зеленский подписал с Вашингтоном в рамках ресурсной сделки, в которых окажутся не очень приятные пункты, подчеркнул он.
"Так что подождем, не будем торопить события. Думаю, сюрпризы еще будут впереди", – сказал эксперт.
При этом он считает, что в дни празднования 80-летия Победы Зеленский "вряд ли решится организовать мощную атаку" на российские регионы.
"Это праздник, который связывает не только всех россиян, но и украинцев, и все народы бывшего Советского Союза. И, собственно говоря, европейцев с американцами, поскольку это наша общая победа и общий праздник. Это будет слишком негативным фоном притом, что, может быть, он и удовлетворит тем самым свои какие-то амбиции", – убежден Вадим Козюлин.
Тем не менее политолог полностью не исключил возможность разного рода провокаций в отношении России на грядущие праздники.
"Учитывая характер режима, который существует в Киеве, и образ мысли людей, которые за этим режимом стоят, можно ожидать разного. Поэтому, конечно, наши Вооруженные силы будут готовы, противовоздушная оборона будет наготове, чтобы отразить возможные атаки", – заключил эксперт.
Ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов высказал мнение
, что Владимир Зеленский не рискнут ставить под угрозу жизни лидеров стран, которых ждут в Москве на Параде Победы 9 мая, поскольку это станет для киевского режима самоубийством.
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