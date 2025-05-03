https://crimea.ria.ru/20250503/poymal-volnu-pochemu-zelenskiy-otkazalsya-ot-peremiriya-ko-dnyu-pobedy-1146174278.html

"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы

"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 03.05.2025

"Поймал волну": почему Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы

После подписания ресурсной сделки с Украиной США возобновили финансирование ВСУ, начав действовать в унисон с Европой. На этой волне глава киевского режима... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T19:36

2025-05-03T19:36

2025-05-03T19:22

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коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. После подписания ресурсной сделки с Украиной США возобновили финансирование ВСУ, начав действовать в унисон с Европой. На этой волне глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложенное Кремлем трехдневное перемирие. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, кандидат политических наук Вадим Козюлин.Он напомнил, что в ответ на предыдущее предложенное Москвой временное перемирие по случаю празднования Пасхи Зеленский надолго взял паузу, после чего, хоть и неохотно, но согласился, "поскольку поводов не нашлось отказать".Сегодня же такой повод есть, и глава киевского режима его использует, потому и отказался от трехдневного перемирия по случаю празднования Дня Победы.По мнению политолога, "Зеленский на какое-то время будет чувствовать себя снова на коне", но не очень долго.Во-первых, потому, что модель поведения президента США хорошо известна и однообразна: сперва он может обнять и назвать лучшим другом, а после разорвать отношения, потому что "не договорились".Во-вторых, потому, что "на днях всплывут обстоятельства" тех соглашений, которые Зеленский подписал с Вашингтоном в рамках ресурсной сделки, в которых окажутся не очень приятные пункты, подчеркнул он."Так что подождем, не будем торопить события. Думаю, сюрпризы еще будут впереди", – сказал эксперт.При этом он считает, что в дни празднования 80-летия Победы Зеленский "вряд ли решится организовать мощную атаку" на российские регионы."Это праздник, который связывает не только всех россиян, но и украинцев, и все народы бывшего Советского Союза. И, собственно говоря, европейцев с американцами, поскольку это наша общая победа и общий праздник. Это будет слишком негативным фоном притом, что, может быть, он и удовлетворит тем самым свои какие-то амбиции", – убежден Вадим Козюлин.Тем не менее политолог полностью не исключил возможность разного рода провокаций в отношении России на грядущие праздники.Ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов высказал мнение, что Владимир Зеленский не рискнут ставить под угрозу жизни лидеров стран, которых ждут в Москве на Параде Победы 9 мая, поскольку это станет для киевского режима самоубийством.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ 4900 раз нарушили режим Пасхального перемирияТеррорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине

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2025

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украина, владимир зеленский, политика, россия, сша, европа, поставки западного оружия украине, коллективный запад, редкоземельные металлы, мнения, вадим козюлин