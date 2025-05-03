https://crimea.ria.ru/20250503/po-shosse-imperatorov-skvoz-les-ekskursiya-po-natsparku-krymskiy-1146082887.html

По шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"

По шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский" - РИА Новости Крым, 03.05.2025

По шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"

Невероятный горный воздух, лесная тишина и единение с природой в комфортных условиях – за этим туристы едут в национальный парк Крымский. Путешествовать по... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T10:59

2025-05-03T10:59

2025-05-03T11:00

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Невероятный горный воздух, лесная тишина и единение с природой в комфортных условиях – за этим туристы едут в национальный парк Крымский. Путешествовать по заданным маршрутам тут можно на своем автомобиле целый день.– Девушка, а вы можете нас сфотографировать?Целюсь камерой телефона на уже покрытые зеленью весенние макушки гор и счастливые лица пары в центре кадра.– Мы сюда приезжаем уже не первый раз. Нам очень нравится, очень!Марина и Вячеслав – крымчане. Выдался свободный погожий денек – рванули в горы.34,5 тысяч гектаров тишиныВесной в будни людей здесь не очень много, но с наступлением туристического сезона их становится больше. Поэтому руководство разработало кольцевой маршрут, чтобы водителям не приходилось разъезжаться, нервничая, на узкой дороге.Национальный парк "Крымский" (ранее Крымский заповедник) был создан как царские охотничьи угодья. И именно для того, чтобы было легко добираться к охотничьим домикам, здесь – от пригорода Ялты и до Алушты – была проложена трасса прямо по горным уступам.Датой создания этой территории как охраняемой сотрудники нацпарка считают 10 марта 1919 года, когда вышло постановление Крымского краевого правительства о создании в этих местах заповедника.Первые сотрудники в сложный период гражданской войны и голода в Крыму мужественно охраняли лес и населяющих его животных: не давали истреблять благородных кавказских оленей, муфлонов, козлов и других копытных и хищников.Обелиск над могилой одного из старейших егерей Даниилы Фомича Седуна, который работал еще при царском режиме и в 1930 году погиб от рук браконьеров, установлен прямо по месту его работы – в лесу.Изначально территория заповедника была чуть более 30 тысяч га. Сейчас она достигла 34 563 га. На этой охраняемой территории еще до войны появляется научная база – метеостанция, музей, лаборатории.В довоенные годы директором заповедника некоторое время был партизан сначала гражданской, а затем и Великой Отечественной войны, Алексей Мокроусов.Память партизан в нацпарке очень чтут, ведь на территории Крымского заповедника в 1941 – 1944 годы размещались несколько партизанских отрядов, в этих балках и урочищах прошли десятки крупных и сотни мелких боев. Несколько лет назад создан и активно работает Музей партизанской славы, а многочисленные обелиски можно встретить как на протяжении традиционных туристических маршрутов, так есть они и там, куда ходят только лесники – в самых глухих ущельях. За их состоянием следят сотрудники и при необходимости ремонтируют.Если подниматься наверх в горы от Алушты, от офиса национального парка "Крымский", первую остановку можно сделать на форелевом хозяйстве. В 1958 году оно было создано на берегах горной крымской реки Альма. Во всегда холодных и чистых водах разводят радужную форель. Эту рыбу не выпускают в реки Крыма, так как в них живет абориген – черноморская кумжа. Первоначально в пруды заселили рыбу из питомников Чехословакии и Ленинградской области.Серебряные рыбки разных размеров живут в разных бассейнах, сотрудники регулярно сортируют особей по размерам и возрасту: ведь форель – хищник, и вполне может истребить своих собратьев, если кто-то окажется меньших размеров.Царская охота и молитваВыше форелевой фермы находится источник Савлух-Су. А рядом – мужской Косьмо-Дамиановский монастырь. Он был основан сразу после окончания Крымской войны, в середине ХIХ века. Источник, вытекающий непосредственно из-под часовни монастыря, живоносный: его вода считается целебной как у христиан, так и у мусульман. Ученые определили, что родник Савлух-Су богат серебром, но откуда оно взялось в воде – сказать исследователи пока затрудняются, рассказала Марина Урденко.Весь экскурсионный маршрут нацпарка "Крымский" проходит по асфальтированной дороге, что делает путешествие доступным. Все выше и выше уходит Романовское шоссе. Шестидесятикилометровое, оно было построено по приказу Николая II и тянется от Косьмо-Дамиановского монастыря до Грушевой поляны над Ялтой. На всем протяжении дороги можно увидеть до сих пор крепкие подпорные стенки, которые добросовестно выполняют свою функцию, будучи построенными более ста лет назад!Эта дорога ранее вела к царскому охотничьему домику, возведенному специально для Александра III. Около него растут ели, посаженные императором-миротворцем и его сыном.Цари приезжали на охоту со всей семьей. А великие княжны Романовы любили фотографировать, и с той поры в различных архивах хранятся фото царских охот. Некоторые из снимков можно увидеть в домике, который теперь стал небольшим музеем, рассказывающим о традициях царских охот в Крыму.Кого можно встретить в крымском лесуМелькают за окном автомобиля небольшие речушки в балках, несущие воды в водохранилища Бахчисарайского района, крымские горные пики. Вот мы проезжаем мимо горы Черная, Большой и Малой Чучели, где на склонах в бинокль можно увидеть редких муфлонов. Эти красивые бараны к нам навстречу на этот раз не вышли, но лису и оленей, без боязни подошедших прямо к людям, приметить успели.Марина Урденко говорит, что в заповедник приходят и волки."Для них здесь санаторий, так как мы не имеем права их истреблять, и они с территорий, где на них ведется охота, идут к нам", – рассказывает ученая. Но уточняет, что бояться серых человеку не стоит: пищи им в виде косуль и ланей и в дикой природе нацпарка вполне хватает.Вдоль дороги можно увидеть кормушки для копытных – в них сено и куски специальной соли, жизненно необходимой животным для роста костей. О благополучии копытных заботятся сотрудники заповедника: они летом косят сено, ломают буковые веточки, сушат их, а затем раскладывают по кормушкам в голодные зимы.Если не получится увидеть животных в их естественной среде – среди буковых и грабовых стволов – их можно посмотреть в небольшом зоодендропарке около офиса нацпарка в Алуште.Главные охотники СССРМы на Чучельском перевале. Здесь развилка: влево продолжается главная трасса, а вправо – ответвление к одному интересному и презентабельному зданию.В отличие от царского, этот охотничий домик был весьма нескромным – с бассейном и бильярдной, ванными и кинопроектором. Есть мнение, что именно здесь первым лицам государства до премьеры был показан фильм Гайдая "Кавказская пленница". Марина Урденко показывает нам на стекла в дверях так называемой чайной комнаты: они такие толстые, что не пропускают никакого шума. Поэтому, говорят, здесь в условиях конфиденциальности проводились важные, в том числе и международные переговоры. Рядом в соседних более скромных зданиях жила многочисленная прислуга и охрана. Электроснабжение было автономным – для этих целей с двух подлодок сняли электродвигатели."По наследству" дом в лесу перешел Брежневу, а затем и Андропову, который, кстати, охоту не любил, а больше специализировался на рыбалке.Сейчас посмотреть на быт высокопоставленных охотников могут экскурсанты национального парка "Крымский".Южный берег как на ладониОт "Дубравы" едем к Беседке ветров, которую так же построили для Хрущева. Ее очень хорошо видно из Гурзуфа."У нас больше всего туристов как раз из Гурзуфа. Они видят беседку, лежа на пляже, интересуются и приезжают", – улыбается Марина Урденко.Но до беседки можно посетить самую высокую точку Крыма – гору Роман-Кош (1545 метров). Идти туда от дороги будет нужно пешком – 2,5 километра туда и столько же обратно. Но подъем не тяжелый, достаточно пологий.Деревья становятся все меньше и меньше, как будто их стволы и ветви на яйле поломала неведомая сила."Почему же неведомая – ведомая: ветер. Здесь он бывает до 40 метров в секунду", – объясняет начальник научного отдела нацпарка.Рядом – холодные карстовые расщелины, где снег лежит до августа. Даже если снаружи лето, внизу – всегда зима, изо рта идет пар.Экскурсионный день в нацпарке "Крымский" оканчивается, от ветра на яйле и пронзительного весеннего солнца горят щеки, а от впечатлений – глаза. Мы через последние кордоны нацпарка – Грушевую поляну и Красный камень – спускаемся в Ялту.Кстати, именно там в городском историко-литературном музее хранятся уникальные экспонаты из античного святилища, обнаруженного недалеко от Романовского шоссе. Они были извлечены из земли в ходе археологической экспедиции в конце 70-х годов.

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2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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