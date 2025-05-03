https://crimea.ria.ru/20250503/pesn-o-shashlyke-mangalnye-retsepty-i-traditsii-dlya-maevki-v-krymu-1146133799.html

Песнь о шашлыке: мангальные рецепты и традиции для маевки в Крыму

Песнь о шашлыке: мангальные рецепты и традиции для маевки в Крыму - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Песнь о шашлыке: мангальные рецепты и традиции для маевки в Крыму

Если раньше майские – это обязательно демонстрация, то в наши дни – маевка: пикники, компания родных и друзей, игры на траве и, конечно, шашлыки! РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T08:22

2025-05-03T08:22

2025-05-03T08:22

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Если раньше майские – это обязательно демонстрация, то в наши дни – маевка: пикники, компания родных и друзей, игры на траве и, конечно, шашлыки!Мясо на огне – первоначальная еда человека, считают кулинары. И пусть некоторые врачи не рекомендуют часто есть стейки и колбаски на гриле, для нашей большой страны шашлыки – это не блюдо, а вид отдыха, традиция, атрибут весны.Ну, а кто знает о шашлыках больше, чем народы Кавказа и Закавказья? О правильном выборе дров и мяса, о маринадах и тостах РИА Новости Крым говорили с главой общины грузин Крыма "Иверия" Сулико Цивилашвили и с заслуженным журналистом Крыма, членом Крымского армянского общества Ваганом Вермищяном.ДроваНачнем с дров. Крымские грузины рекомендуют брать для шашлыков дрова плодовых деревьев, а также дуба, которые дают хороший жар и долго горят.Ваган Вазгенович добавляет, что ни в коем случае нельзя брать дрова смолянистые. И к дровам из деревьев косточковых пород советует также добавлять березовые:"Если вы берете угли уже готовые, то сейчас на рынке России преобладают березовые угли, самые лучшие".Также, по его словам, в Армении широко используется виноградная лоза, оставшаяся после обрезки, она придает особый аромат мясу.Выбор мясаПереходим к выбору того, что будем жарить. Сулико Цивилашвили и его компания по шашлыкам предпочитает свинину:"Часть должна быть мягкая, не обязательно шея, с небольшими прожилками сальца. Мясо должно быть свежее, не замороженное".В армянской общине тоже рекомендуют свинину.Но, конечно, и армяне, и грузины делают также шашлыки из курицы, баранины, говядины."Но это требует особого умения. Особенно, когда вы жарите говядину или баранину, тут надо иметь особый навык. У барашка готовить надо только корейку - как на Северном Кавказе говорят: с каждого барашка 200 граммов", - шутит член армянской общины Крыма.МаринадКак резать мясо, тут мнения наших экспертов разнятся."Кладем на разделочную доску, находим продольные жилки и стараемся резать мясо именно по продольным жилкам, чтобы сочность мяса оставалась при жарке. Не поперек, а именно вдоль жилок. Размер кусочка – два на два, три на три сантиметра", – советует Сулико.Ваган другого мнения. Он уверен – маленький кусочек можно быстро прожарить, но он может быть суховат:"Когда мы в Москве были студентами, я делал огромные куски, как телефон. То есть это, начиная с корейки и заканчивая нижней частью ребра, большой-большой кусок. Ну а так, куски где-то 5 сантиметров в длину и в ширину".Третий шаг – маринад. Тут рецептов бывает множество, но и Сулико, и Ваган однозначны – хорошее мясо не требует ничего, кроме лука, соли, перца и специй. И его не надо мыть!"Я экспериментировал много, долго, но остановился на одном рецепте, который был опробован многими людьми за эти долгие годы. Кроме лука и перца еще использую обязательно паприку и кориандр – это в грузинском шашлыке неотъемлемая часть, и, конечно, кинзу", – описывает свой рецепт Сулико.Он также рекомендует при мариновании мясо хорошо и долго перемешать со специями для равномерности просола и проперчивания:"Можно в маринад добавлять также и зелень. Во всяком случае та зелень, которую мы больше используем, это сушеный базилик. Этим мы посыпаем, это придает особый аромат. У меня тоже есть маленький секретик – я иногда добавляю в мясо также сушеные помидоры".Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф>>>Потом Ваган слоями в кастрюлю кладет мясо и лук и ставит в холодильник на ночь. Но, если надо побыстрее, то можно и на пару часов, но тогда держать тару с будущим шашлыком нужно при комнатной температуре."И самое главное, потом, когда будете жарить шашлыки, чтобы на кусках не оставалось лука", – добавляет он.Атрибуты шашлыкаКонечно, кроме мяса, на столе обычно стоят и другие блюда, сопутствующие шашлыку. Многие, например, делают салат из печеных на огне овощей – так называемый хоровац.Он настоятельно рекомендует чистить овощи над миской, чтобы не терять ни капли образовавшегося сока. Также можно добавить в этот салат поджаренные на углях шампиньоны. Еще очень вкусно пожарить на углях картошку, особенно сорта "кубинка"."Самый хороший метод – если вы будете мариновать сало и картошку вместе заранее. Их надо посыпать перцем, солью, подождать, пока выйдет выделенная картошкой влага, и потом нанизывать на шампур. Получается вкуснее, чем мясо. Кроме того, в Армении принято, что, когда жарят баклажаны, разрезают их вдоль и внутрь кладут кусок курдюка и жарят овощ с двух сторон", – продолжает сыпать рецептами Ваган.Грузины более сдержаны в кулинарной феерии."У грузин стандартно лук, слегка политый разбавленным уксусом, конечно, аджика, оджахури и много-много зелени. А все остальное уже на любителя", – замечает Сулико.Тосты и песниИ у армян, и у грузин мясом на огне традиционно занимаются мужчины."Обязательно только мужчина. Дома готовка – женщина, а что связано с костром – только мужчина", – говорит глава "Иверии".У армян шашлыки – тоже в основном мужская история."Но у меня, например, была тетя, которая никому не доверяла шашлыки жарить. И жарила лучше всех. Но, конечно, это в основном мужская работа", – добавляет Ваган Вермищян.И вот наш хоровац готов, шашлык по-грузинскому рецепту пышет жаром и умопомрачительно пахнет, все родные и близкие за столом. Самое время сказать добрые слова.А в Армении при появлении в районе стола свежепожаренного шашлыка… поют песни."При больших торжествах, во время свадеб или юбилеев шашлык выносят особым образом. У нас есть пару песен именно о шашлыке. Если это свадьба, то делают из шампуров пирамиду, подают свидетелю, который отвечает за молодоженов, под эту песню. Он берет этот шашлык и, по традиции, расплачивается за него", – рассказывает Ваган Вермищян.А мы всем желаем хорошей шашлычной погоды, ровного жара углей, свежего мяса, и – главное – отличной шашлычной компании! Мир, май, шашлык!

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https://crimea.ria.ru/20250418/gde-v-krymu-otdykhayut-na-mayskie-prazdniki-sami-krymchane-1145802465.html

https://crimea.ria.ru/20240505/kak-pravilno-postavit-mangal-na-dache-v-mchs-rasskazali-pravila-1137045477.html

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

шашлык, крым, рецепты, отдых, совет эксперта, майские праздники