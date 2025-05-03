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Предложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к миру

Предложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к миру - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Предложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к миру

Предложение о перемирии с Украиной в дни празднования 80-летия Победы стала проверкой Киева на готовность к началу мирных переговоров. Москва ожидает действий... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T15:00

2025-05-03T15:00

2025-05-03T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Предложение о перемирии с Украиной в дни празднования 80-летия Победы стала проверкой Киева на готовность к началу мирных переговоров. Москва ожидает действий украинских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что Россия будет ждать "не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни".И добавил, что пока реакция Киева говорит о том, что они выбирают неонацизм.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля, сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.При этом в субботу в интервью западным СМИ Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о перемирии к праздникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, украина, новости сво, перемирие, политика, новости, в мире