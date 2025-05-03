Предложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к миру
Россия ждет от Украины действий по деэскалации ситуации в годовщину Победы – Песков
15:00 03.05.2025 (обновлено: 15:09 03.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Предложение о перемирии с Украиной в дни празднования 80-летия Победы стала проверкой Киева на готовность к началу мирных переговоров. Москва ожидает действий украинских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая, для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он отметил, что Россия будет ждать "не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни".
И добавил, что пока реакция Киева говорит о том, что они выбирают неонацизм.
"Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является", - сказал Песков.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля, сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет оценки инициативы о перемирии в дни 80-летия Победы из Европы и Украины, пока реакции с их стороны не последовало.
При этом в субботу в интервью западным СМИ Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о перемирии к праздникам.
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