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Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент
Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент
1 сентября 2025 года пилотный проект по введению оценок за поведение учеников российских школ введут в шести регионах страны. Об этом сообщили в Минпросвещения... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T11:38
2025-05-03T11:38
россия
дети
школа
образование в россии
луганская народная республика (лнр)
ярославская область
тульская область
чечня
мордовия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 1 сентября 2025 года пилотный проект по введению оценок за поведение учеников российских школ введут в шести регионах страны. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.Отмечается, что итоги пилотного проекта, в том числе их промежуточные результаты и выводы о целесообразности дальнейшего введения в школах страны такой оценки, обсудят с профессиональным сообществом и родителями.В апреле министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском совещании региональных министров образования в Севастополе сообщил, что Минпросвещения РФ определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября начнут апробировать варианты проставления оценок школьникам за поведение.Саму норму намерены ввести с 1 января 2026 года после принятия соответствующего закона.Инициатива вернуть в школы России оценки за поведение была озвучена в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре 2024 года. Комментируя это предложение, президент РФ Владимир Путин заявил, что, "если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
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луганская народная республика (лнр)
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россия, дети, школа, образование в россии, луганская народная республика (лнр), ярославская область, тульская область, чечня, мордовия, новости, минпросвещения рф
Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент

Пилотный проект по оценкам за поведение школьников введут с 1 сентября в шести регионах РФ

11:38 03.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 1 сентября 2025 года пилотный проект по введению оценок за поведение учеников российских школ введут в шести регионах страны. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
"В ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся", – сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что итоги пилотного проекта, в том числе их промежуточные результаты и выводы о целесообразности дальнейшего введения в школах страны такой оценки, обсудят с профессиональным сообществом и родителями.
В апреле министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском совещании региональных министров образования в Севастополе сообщил, что Минпросвещения РФ определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября начнут апробировать варианты проставления оценок школьникам за поведение.
Саму норму намерены ввести с 1 января 2026 года после принятия соответствующего закона.
Инициатива вернуть в школы России оценки за поведение была озвучена в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре 2024 года. Комментируя это предложение, президент РФ Владимир Путин заявил, что, "если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла".
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