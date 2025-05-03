https://crimea.ria.ru/20250503/otsenki-za-povedenie-v-shkolakh-v-kakikh-regionakh-provedut-eksperiment-1146166391.html

Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент

Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Оценки за поведение в школах: в каких регионах проведут эксперимент

1 сентября 2025 года пилотный проект по введению оценок за поведение учеников российских школ введут в шести регионах страны. Об этом сообщили в Минпросвещения... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T11:38

2025-05-03T11:38

2025-05-03T11:38

россия

дети

школа

образование в россии

луганская народная республика (лнр)

ярославская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. 1 сентября 2025 года пилотный проект по введению оценок за поведение учеников российских школ введут в шести регионах страны. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.Отмечается, что итоги пилотного проекта, в том числе их промежуточные результаты и выводы о целесообразности дальнейшего введения в школах страны такой оценки, обсудят с профессиональным сообществом и родителями.В апреле министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском совещании региональных министров образования в Севастополе сообщил, что Минпросвещения РФ определило пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября начнут апробировать варианты проставления оценок школьникам за поведение.Саму норму намерены ввести с 1 января 2026 года после принятия соответствующего закона.Инициатива вернуть в школы России оценки за поведение была озвучена в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре 2024 года. Комментируя это предложение, президент РФ Владимир Путин заявил, что, "если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнение"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

https://crimea.ria.ru/20250426/v-shkolakh-rossii-khotyat-vvesti-otmetki-za-povedenie-1145980806.html

россия

луганская народная республика (лнр)

ярославская область

тульская область

чечня

мордовия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дети, школа, образование в россии, луганская народная республика (лнр), ярославская область, тульская область, чечня, мордовия, новости, минпросвещения рф