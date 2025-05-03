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Очередь у Крымского моста выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь у Крымского моста выросла в пять раз
Очередь у Крымского моста выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Очередь у Крымского моста выросла в пять раз
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани в пять раз увеличилась пробка. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T09:07
2025-05-03T09:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани в пять раз увеличилась пробка. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В семь утра въезда в Крым ожидали 30 машин.При этом выезд из Крым остается свободным.На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по несколько часов.Советы по подготовке к поездке и досмотруПо данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом. Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Очередь у Крымского моста выросла в пять раз

У Крымского моста очередь выросла в пять раз

09:07 03.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани в пять раз увеличилась пробка. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
В семь утра въезда в Крым ожидали 30 машин.
"К 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 156 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом выезд из Крым остается свободным.
На Крымском мосту 1 мая зафиксировали рекордное число автомобилей, направляющихся на полуостров, заявили в Минтрансе России. К 11 утра 1 мая на досмотр проехало более 3000 автомобилей, это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, отметили в ведомстве. Ждать проезда приходилось по несколько часов.

Советы по подготовке к поездке и досмотру

По данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.
Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.
Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.
Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом. Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.
В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.
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