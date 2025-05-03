https://crimea.ria.ru/20250503/novosti-svo-armiya-rossii-sokratila-ryady-vsu-esche-na-1315-boevikov-1146169254.html

Новости СВО: армия России сократила ряды ВСУ еще на 1315 боевиков

Новости СВО: армия России сократила ряды ВСУ еще на 1315 боевиков - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Новости СВО: армия России сократила ряды ВСУ еще на 1315 боевиков

Армия России улучшили положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки 1315 боевиков ВСУ. Это следует из сводки... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T14:33

2025-05-03T14:33

2025-05-03T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Армия России улучшили положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки 1315 боевиков ВСУ. Это следует из сводки Минобороны.Согласно данным российского военного ведомства, самые большие потери – до 460 боевиков – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые улучшили положение по переднему краю.Бойцы ВС РФ на данном направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, а также воздушно-десантной бригады ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии. Уточняется, что враг был разбит в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Димитров, Новопавловка, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Березовка, Александрополь, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики.Еще 235 боевиков Киев потерял в ДНР в районе Северска, Серебрянки и Звановки, а также в районах населенных пунктов Клиновое, Веролюбовка, Александро-Калиново и Константиновка.Здесь подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в Харьковской области, поразив формирования пяти украинских бригад (механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной и теробороны).Войска противника были разбиты в ходе освободительных боев ВС РФ в районах населенных пунктов Купянск, Красное Первое, Московка, Соболевка, Ольговка, Каменка, Дружелюбовка, Глущенково и Высшее Соленое. Потери ВСУ превысили 220 боевиков.Еще по 170 боевиков враг потерял в боях с подразделениями "Севера" и "Востока", добавили в Минобороны.Так, подразделения войск "Север" поразили формирования двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны, а также мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Будки, Садки, Марьино в Сумской области и Малые Проходы в Харьковской области."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Отрадное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", – уточнили в военном ведомстве.Кроме того, "Днепр" нанес поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Павловка, Каменское, Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Ромашково Никольское, Велетенское, Садовое и Антоновка Херсонской области. Противник потерял здесь еще до 60 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"