Новороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартир
В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены 95 квартир и две полностью уничтожены - власти
19:57 03.05.2025 (обновлено: 20:04 03.05.2025)
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске после массированной комбинированной атаки ВСУ повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
По его данным, в Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. В Центральном районе в ЖК "Аврора" в 31 квартире выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир.
"В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены", - написал он в Telegram.
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
По словам Кравченко, интернет и электричество в поврежденных районах города оперативно восстановлены. Обследование территорий продолжается. Власти, подрядчики и управляющие компании окажут помощь владельцам поврежденного жилья, заверил мэр.
"В настоящий момент необходимости в открытии пунктов временного размещения нет. Ситуацию держу на личном контроле, вся необходимая поддержка и помощь обязательно будет оказана", - заключил Кравченко.
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе введен режим ЧС.
Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск
Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ атаковали город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.
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