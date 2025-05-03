https://crimea.ria.ru/20250503/novorossiysk-posle-ataki-vsu-povrezhdeny-95-kvartir-1146175823.html

Новороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартир

Новороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартир - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Новороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартир

В Новороссийске после массированной комбинированной атаки ВСУ повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены. Об этом сообщил мэр города Андрей... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T19:57

2025-05-03T19:57

2025-05-03T20:04

новороссийск

обстрелы всу

происшествия

кубань

краснодарский край

новости

общество

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске после массированной комбинированной атаки ВСУ повреждены 95 квартир, две из них полностью разрушены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. По его данным, в Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. В Центральном районе в ЖК "Аврора" в 31 квартире выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир.По словам Кравченко, интернет и электричество в поврежденных районах города оперативно восстановлены. Обследование территорий продолжается. Власти, подрядчики и управляющие компании окажут помощь владельцам поврежденного жилья, заверил мэр."В настоящий момент необходимости в открытии пунктов временного размещения нет. Ситуацию держу на личном контроле, вся необходимая поддержка и помощь обязательно будет оказана", - заключил Кравченко.В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены пять человек и повреждены три многоэтажных дома. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. В городе введен режим ЧС.Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Как уточнил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, ВСУ атаковали город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореС детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в НовороссийскеКиев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛА

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, обстрелы всу, происшествия, кубань, краснодарский край, новости, общество, андрей кравченко