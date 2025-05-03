https://crimea.ria.ru/20250503/mineralnaya-sdelka-pokazala-istinnye-tseli-ssha-v-mire-na-ukraine-1146169465.html

"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине

"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине - РИА Новости Крым, 03.05.2025

"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине

Идея США о мирных переговорах была профанацией для организации передышки ВСУ и возобновления помощи Киеву со стороны Запада. Такое мнение высказал сенатор РФ,... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T14:49

2025-05-03T14:49

2025-05-03T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Идея США о мирных переговорах была профанацией для организации передышки ВСУ и возобновления помощи Киеву со стороны Запада. Такое мнение высказал сенатор РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя изменение риторики Вашингтона после подписания "минеральной сделки" с Киевом.Бондарев подчеркнул, что на фоне заявлений США о намерении выйти из переговоров по украинскому кризису, а Евросоюза – о нежелании вовсе становиться посредником в урегулировании отношений между Россией и Украиной – атаки ВСУ на российские города и инфраструктуру не прекращаются.По мнению Бондарева, истинные цели США особенно ясно выглядят теперь, после подписания между Вашингтоном и Киевом "минеральной сделки"."Теперь к числу своих достижений Вашингтон относит исключительно сам факт выдвижения мирных инициатив со стороны Киева и Москвы", – заметил Бондарев.Риторика Вашингтона стала меняться совершенно ожидаемо, поскольку "цели США остались незыблемыми – поменялась лишь тактика поведения", добавил сенатор.Следовательно, все заявления якобы о разочаровании США в России или Украине, которые зазвучали от американской администрации, стремящейся выйти из переговоров, являются ничего не значащими формальностями, считает Бондарев.США выйдут из урегулирования по Украине без прогресса по переговорамСенатор делает вывод, что видение мирного урегулирования у России, США, ЕС и Украины абсолютно разное, и теперь можно лишь "отметить факт накопления убедительных и неопровержимых аргументов для окончательного прекращения доверия со стороны России ко всему коллективному Западу".Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложенное Кремлем трехдневное перемирие по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция РоссииКиев согласился на 22 условия США для урегулирования конфликта – КеллогСделка выше закона – в Раде открыли детали договора по недрам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, россия, перемирие, новости сво, политика, внешняя политика, совет федерации, мнения