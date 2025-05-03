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Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой

Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова президента США Дональда Трампа о главном вкладе Америки в победу во Второй мировой войне пафосной чушью. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T14:16

2025-05-03T14:16

2025-05-03T14:16

дмитрий медведев

сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова президента США Дональда Трампа о главном вкладе Америки в победу во Второй мировой войне пафосной чушью.Накануне президент США Дональд Трамп пообещал официально переименовать в американском календаре не только Национальный День ветеранов 11 ноября на День победы в Первой мировой войне, но и День победы в Европе, который отмечается 8 мая, на День Победы во Второй мировой войне. Причем заявил, что обе эти войны выиграли США, а остальные страны "и близко не сопоставимы".Он посоветовал Трампу вспомнить, кто громил врага больше четырех лет, кто взял Берлин "и кто "освобождал неблагодарную Европу"."Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!" – подытожил Медведев.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 летВ США впервые за четыре года почтили память воинов Красной АрмииЗеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, сша, дональд трамп, вторая мировая война, в мире, история, политика, новости