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Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой
Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова президента США Дональда Трампа о главном вкладе Америки в победу во Второй мировой войне пафосной чушью. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T14:16
2025-05-03T14:16
2025-05-03T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова президента США Дональда Трампа о главном вкладе Америки в победу во Второй мировой войне пафосной чушью.Накануне президент США Дональд Трамп пообещал официально переименовать в американском календаре не только Национальный День ветеранов 11 ноября на День победы в Первой мировой войне, но и День победы в Европе, который отмечается 8 мая, на День Победы во Второй мировой войне. Причем заявил, что обе эти войны выиграли США, а остальные страны "и близко не сопоставимы".Он посоветовал Трампу вспомнить, кто громил врага больше четырех лет, кто взял Берлин "и кто "освобождал неблагодарную Европу"."Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!" – подытожил Медведев.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 летВ США впервые за четыре года почтили память воинов Красной АрмииЗеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы
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дмитрий медведев, сша, дональд трамп, вторая мировая война, в мире, история, политика, новости
Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой
Медведев назвал пафосной чушью слова Трампа о победе США во Второй мировой войне
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова президента США Дональда Трампа о главном вкладе Америки в победу во Второй мировой войне пафосной чушью.
Накануне президент США Дональд Трамп пообещал официально переименовать в американском календаре не только Национальный День ветеранов 11 ноября на День победы в Первой мировой войне, но и День победы в Европе, который отмечается 8 мая, на День Победы во Второй мировой войне. Причем заявил, что обе эти войны выиграли США, а остальные страны "и близко не сопоставимы".
"Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", – прокомментировал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Он посоветовал Трампу вспомнить, кто громил врага больше четырех лет, кто взял Берлин "и кто "освобождал неблагодарную Европу".
"Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!" – подытожил Медведев.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил
, что Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю Великой Отечественной войны.
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