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Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое
Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T11:49
2025-05-03T11:49
крым
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заморозки
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крымская погода
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.В МЧС рекомендуют принять меры по защите растений от мороза, а также воздержаться от длительных походов в горы и леса. Ночные заморозки на почве в Крыму наблюдаются с 1 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое

В степях и предгорье Крыма 4 мая ожидаются заморозки

11:49 03.05.2025
 
© РИА Новости Крымсады в Белгорском районе Крыма
сады в Белгорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"Ночью и утром 4 мая в степных и предгорных районах Крыма сохраняются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов", - предупредили в чрезвычайном ведомстве.
Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
В МЧС рекомендуют принять меры по защите растений от мороза, а также воздержаться от длительных походов в горы и леса.
Ночные заморозки на почве в Крыму наблюдаются с 1 мая.
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