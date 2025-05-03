https://crimea.ria.ru/20250503/mayskie-zamorozki-v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-1146166576.html

Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое

Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Майские заморозки: в Крыму объявлено новое штормовое

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T11:49

2025-05-03T11:49

2025-05-03T11:49

крым

гу мчс рф по республике крым

штормовое предупреждение

заморозки

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137422040_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b68e4cba45e72f96a5655ed5422224e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.В МЧС рекомендуют принять меры по защите растений от мороза, а также воздержаться от длительных походов в горы и леса. Ночные заморозки на почве в Крыму наблюдаются с 1 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, заморозки, погода в крыму, крымская погода, новости крыма