https://crimea.ria.ru/20250503/massirovannaya-ataka-bpla-na-kuban---raneny-lyudi-i-povrezhdeny-doma-1146162795.html
Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома
Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома
Краснодарский край в ночь на субботу подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов ранены четыре человека и повреждены жилые дома. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T07:01
2025-05-03T07:01
2025-05-03T07:13
новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
анапа
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Краснодарский край в ночь на субботу подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов ранены четыре человека и повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. На данный момент спасатели продолжают тушить огонь.Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), анапа, тамань, новости, кубань
Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома
В Новороссийске при атаках беспилотников ранены четыре человека и повреждены многоэтажки
07:01 03.05.2025 (обновлено: 07:13 03.05.2025)