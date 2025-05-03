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Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома
Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома
Краснодарский край в ночь на субботу подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов ранены четыре человека и повреждены жилые дома. РИА Новости Крым, 03.05.2025
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новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
анапа
тамань
новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Краснодарский край в ночь на субботу подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов ранены четыре человека и повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. На данный момент спасатели продолжают тушить огонь.Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край
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новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), анапа, тамань, новости, кубань
Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома

В Новороссийске при атаках беспилотников ранены четыре человека и повреждены многоэтажки

07:01 03.05.2025 (обновлено: 07:13 03.05.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Краснодарский край в ночь на субботу подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов ранены четыре человека и повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка", - написал он в Telegram.
Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. На данный момент спасатели продолжают тушить огонь.
Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.
"Атака киевского режима на гражданские объекты региона продолжается. На каждое сообщение о падении обломков оперативно реагируют специальные и экстренные службы", - добавил губернатор.
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НовороссийскКраснодарский крайВениамин КондратьевПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)АнапаТаманьНовостиКубань
 
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