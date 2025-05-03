https://crimea.ria.ru/20250503/massirovannaya-ataka-bpla-na-kuban---raneny-lyudi-i-povrezhdeny-doma-1146162795.html

Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома

Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Массированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома

Краснодарский край в ночь на субботу подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов ранены четыре человека и повреждены жилые дома. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T07:01

2025-05-03T07:01

2025-05-03T07:13

новороссийск

краснодарский край

вениамин кондратьев

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

анапа

тамань

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Краснодарский край в ночь на субботу подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов ранены четыре человека и повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. На данный момент спасатели продолжают тушить огонь.Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250502/za-chas-nad-krymom-sbili-chetyre-bespilotnika-1146162461.html

новороссийск

краснодарский край

анапа

тамань

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), анапа, тамань, новости, кубань