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КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 03.05.2025
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" водитель КамАЗа не справился с управлением, смял ГАЗель и задавил трех рабочих. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T20:14
2025-05-03T19:58
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
происшествия
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новости
трасса м4 дон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" водитель КамАЗа не справился с управлением, смял ГАЗель и задавил трех рабочих. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Отмечается, что авария произошла в 14:20 в Каменском районе. Установлено, что водитель грузового автомобиля двигался из Краснодара.В результате ДТП погибли трое рабочих - две женщины и мужчина, водитель автомобиля ГАЗель пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, происшествия, дтп, новости, трасса м4 дон
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"

20:14 03.05.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиКамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 Дон
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" водитель КамАЗа не справился с управлением, смял ГАЗель и задавил трех рабочих. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Отмечается, что авария произошла в 14:20 в Каменском районе. Установлено, что водитель грузового автомобиля двигался из Краснодара.

"По предварительной информации, водитель КамАЗа потерял контроль над управлением транспортного средства. В результате чего автомобиль допустил движение по обочине с последующим наездом на легковой прицеп, в котором находились светящиеся дорожные знаки, затем на автомобиль прикрытия ГАЗель и на рабочих, осуществлявших покраску ливневых водоотводящих бетонных конструкций", - уточнили подробности в ГАИ.

© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиКамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 Дон
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
В результате ДТП погибли трое рабочих - две женщины и мужчина, водитель автомобиля ГАЗель пострадал.
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