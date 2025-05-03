КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
В Ростовской области КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиКамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" водитель КамАЗа не справился с управлением, смял ГАЗель и задавил трех рабочих. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Отмечается, что авария произошла в 14:20 в Каменском районе. Установлено, что водитель грузового автомобиля двигался из Краснодара.
"По предварительной информации, водитель КамАЗа потерял контроль над управлением транспортного средства. В результате чего автомобиль допустил движение по обочине с последующим наездом на легковой прицеп, в котором находились светящиеся дорожные знаки, затем на автомобиль прикрытия ГАЗель и на рабочих, осуществлявших покраску ливневых водоотводящих бетонных конструкций", - уточнили подробности в ГАИ.
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиКамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"
В результате ДТП погибли трое рабочих - две женщины и мужчина, водитель автомобиля ГАЗель пострадал.
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