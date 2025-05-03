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КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"

КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 03.05.2025

КамАЗ раздавил трех рабочих на трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" водитель КамАЗа не справился с управлением, смял ГАЗель и задавил трех рабочих. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T20:14

2025-05-03T20:14

2025-05-03T19:58

ростовская область

госавтоинспекция ростовской области

происшествия

дтп

новости

трасса м4 дон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" водитель КамАЗа не справился с управлением, смял ГАЗель и задавил трех рабочих. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Отмечается, что авария произошла в 14:20 в Каменском районе. Установлено, что водитель грузового автомобиля двигался из Краснодара.В результате ДТП погибли трое рабочих - две женщины и мужчина, водитель автомобиля ГАЗель пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

трасса м4 дон

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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