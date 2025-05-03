https://crimea.ria.ru/20250503/gde-v-sevastopole-mozhno-zharit-shashlyki-na-mayskie-prazdniki-1146171884.html

Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники

Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники

В эти майские праздники в Севастополе доступны к посещению двенадцать государственных общедоступных мест отдыха, расположенных в границах особо охраняемых... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T17:24

2025-05-03T17:24

2025-05-03T17:24

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В эти майские праздники в Севастополе доступны к посещению двенадцать государственных общедоступных мест отдыха, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Список разрешенных мест для отдыха в окружении лесов и гор, по словам губернатора, входят двенадцать территорий.Развожаев отметил, что в таких локациях для отдыха на природе, как "Турецкая поляна", "Аязьма" и "Торопова дача" у Сухой речки оборудованы мангальные зоны."В остальных местах отдыха (из приведенного списка – ред.) пока можно жарить шашлыки, но с соблюдением противопожарных норм", – добавил он.На остальной территории Севастополя посещение лесничеств не запрещено, но отдыхающим следует придерживаться правил пожарной безопасности, предупредил Развожаев.Там недопустимо разведение открытого огня и разжигание мангалов, как и использование жаровен, электро-газовых плит, примусов и прочих подобных устройств, а также приборов, производящих какие-либо продукты и вырабатывающих электроэнергию или преобразующих один вид энергии в другой.Кроме того, запрещен запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора.По словам Развожаева, сейчас лесники совместно с представителями МЧС и МВД России по Севастополю проводят рейды на лесных территориях для профилактики лесных пожаров."В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб лесному хозяйству", – напомнил глава города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафОсобый противопожарный режим объявлен в КрымуПеснь о шашлыке: мангальные рецепты и традиции для маевки в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, шашлык, природа, леса крыма, общество, отдых в крыму, новости севастополя