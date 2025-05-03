Рейтинг@Mail.ru
Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250503/gde-v-sevastopole-mozhno-zharit-shashlyki-na-mayskie-prazdniki-1146171884.html
Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники
Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники
В эти майские праздники в Севастополе доступны к посещению двенадцать государственных общедоступных мест отдыха, расположенных в границах особо охраняемых... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T17:24
2025-05-03T17:24
севастополь
шашлык
природа
леса крыма
общество
отдых в крыму
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/03/1146171186_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_06ecbdfd577ac11ba491d7a3a91bdf8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В эти майские праздники в Севастополе доступны к посещению двенадцать государственных общедоступных мест отдыха, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Список разрешенных мест для отдыха в окружении лесов и гор, по словам губернатора, входят двенадцать территорий.Развожаев отметил, что в таких локациях для отдыха на природе, как "Турецкая поляна", "Аязьма" и "Торопова дача" у Сухой речки оборудованы мангальные зоны."В остальных местах отдыха (из приведенного списка – ред.) пока можно жарить шашлыки, но с соблюдением противопожарных норм", – добавил он.На остальной территории Севастополя посещение лесничеств не запрещено, но отдыхающим следует придерживаться правил пожарной безопасности, предупредил Развожаев.Там недопустимо разведение открытого огня и разжигание мангалов, как и использование жаровен, электро-газовых плит, примусов и прочих подобных устройств, а также приборов, производящих какие-либо продукты и вырабатывающих электроэнергию или преобразующих один вид энергии в другой.Кроме того, запрещен запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора.По словам Развожаева, сейчас лесники совместно с представителями МЧС и МВД России по Севастополю проводят рейды на лесных территориях для профилактики лесных пожаров."В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб лесному хозяйству", – напомнил глава города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафОсобый противопожарный режим объявлен в КрымуПеснь о шашлыке: мангальные рецепты и традиции для маевки в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/03/1146171186_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ca5d4b016f0aa6d3838a8a228ae9d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, шашлык, природа, леса крыма, общество, отдых в крыму, новости севастополя
Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники

В Севастополе утверждены 12 общедоступных мест отдыха в лесах – Развожаев

17:24 03.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевЛесники и представители МЧС и МВД проводят рейды в лесах Севастополя
Лесники и представители МЧС и МВД проводят рейды в лесах Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В эти майские праздники в Севастополе доступны к посещению двенадцать государственных общедоступных мест отдыха, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Список разрешенных мест для отдыха в окружении лесов и гор, по словам губернатора, входят двенадцать территорий.
В их числе: места отдыха "Аязьма", "Турецкая поляна", "Скала Парус" и "Горный клуб", а также зоны отдыха "Сухая речка", "Чертова лестница", "Узунджа" и "Мыс Сарыч". Кроме того, доступны урочище "Ближний пляж", "III кордон", "Сапун-Гора" и Парк 60-летия Победы.
Развожаев отметил, что в таких локациях для отдыха на природе, как "Турецкая поляна", "Аязьма" и "Торопова дача" у Сухой речки оборудованы мангальные зоны.
"В остальных местах отдыха (из приведенного списка – ред.) пока можно жарить шашлыки, но с соблюдением противопожарных норм", – добавил он.
На остальной территории Севастополя посещение лесничеств не запрещено, но отдыхающим следует придерживаться правил пожарной безопасности, предупредил Развожаев.
Там недопустимо разведение открытого огня и разжигание мангалов, как и использование жаровен, электро-газовых плит, примусов и прочих подобных устройств, а также приборов, производящих какие-либо продукты и вырабатывающих электроэнергию или преобразующих один вид энергии в другой.
Кроме того, запрещен запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора.
По словам Развожаева, сейчас лесники совместно с представителями МЧС и МВД России по Севастополю проводят рейды на лесных территориях для профилактики лесных пожаров.
"В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб лесному хозяйству", – напомнил глава города.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штраф
Особый противопожарный режим объявлен в Крыму
Песнь о шашлыке: мангальные рецепты и традиции для маевки в Крыму
 
СевастопольШашлыкПриродаЛеса КрымаОбществоОтдых в КрымуНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12Пожар в многоэтажке Севастополя: один человек пострадал и 20 спасены
18:56В лобовом столкновении с автобусом в Сочи погиб водитель легковушки
18:35В Раде могут саботировать ратификацию соглашения с США по недрам
18:01Вандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
17:46Сильное землетрясение произошло в Индонезии
17:24Где в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздники
17:08Заказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой
16:33Это самоубийство: эксперт об угрозах Зеленского лидерам в Москве на 9 Мая
16:07Сибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезни
15:43Террорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского
15:18В Крыму пятилетний ребенок выехал под колеса авто на самокате
15:16У Крымского моста очередь: сколько ждать проезда
15:00Предложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к миру
14:49"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине
14:33Новости СВО: армия России сократила ряды ВСУ еще на 1315 боевиков
14:16Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировой
14:00С детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
13:47Навес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре города
13:31ВСУ атаковали храм в Белгородской области
13:12Зеленский отверг предложение о перемирии ко Дню Победы
Лента новостейМолния