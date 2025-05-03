https://crimea.ria.ru/20250503/eto-samoubiystvo-ekspert-ob-ugrozakh-zelenskogo-lideram-v-moskve-na-9-maya-1146170888.html

Это самоубийство: эксперт об угрозах Зеленского лидерам в Москве на 9 Мая

Это самоубийство: эксперт об угрозах Зеленского лидерам в Москве на 9 Мая - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Это самоубийство: эксперт об угрозах Зеленского лидерам в Москве на 9 Мая

Киевский режим и лично его глава Владимир Зеленский не рискнут ставить под угрозу жизни лидеров стран, которых ждут в Москве на Параде Победы 9 мая. Такое... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T16:33

2025-05-03T16:33

2025-05-03T16:33

эксклюзивы риа новости крым

украина

россия

владимир зеленский

безопасность

в мире

москва

мнения

политика

80 лет победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137152889_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_a88acba431d6a00936f1ac375bec8d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Киевский режим и лично его глава Владимир Зеленский не рискнут ставить под угрозу жизни лидеров стран, которых ждут в Москве на Параде Победы 9 мая. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Владимир Зеленский в комментарии западным СМИ отверг предложение Кремля о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне и заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на параде Победы 9 мая, поскольку это не его зона ответственности.По мнению Денисова, в Киеве осознают безвыходность ситуации и руководитель режима совершает ошибки, делая, в частности, громкие заявления, которые играют против него.Но, несмотря на то, что Зеленский совершенно очевидно перешел "все границы, в том числе моральные и здравого смысла", он не рискнет ставить под угрозу жизни лидеров стран, которые примут участие в праздновании 80-летия Победы в Москве 9 мая, считает эксперт."Достаточно большое количество лидеров разных стран будет в Москве. В том числе таких стран, как Китай. И я очень слабо себе могу представить, что Украина пойдет на какую-либо провокацию, понимая, что под угрозой может оказаться глава Китайской Народной Республики. Потому что в таком случае Украина может оказаться просто в совершенно катастрофической ситуации", – сказал Денисов.По мнению политолога, в заявлениях Зеленского со скрытой угрозой "больше информационного шума, чем реальности"."Это традиционная история, связанная с тем, что, когда про Украину начинают забывать, когда она уходит из повестки как ключевая тема, необходимо создавать те или иные информационные поводы, чтобы привлекать к себе внимание. Вот, собственно, и объяснение этому достаточно странному, мягко выражаясь, заявлению", – сказал Денисов.Тем не менее Зеленский непременно будет пытаться испортить эти праздничные дни в России, считает он.При этом эксперт подчеркнул, что специальные службы Российской Федерации находятся в постоянной готовности и отслеживают ситуацию.Ранее стало известно, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать более двадцати глав государств и правительств.Среди высоких гостей ожидаются лидер КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко и другие.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложение о перемирии к 9 Мая было проверкой готовности Киева к мируЗеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция РоссииТеррорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского

украина

россия

москва

парк победы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, владимир зеленский, безопасность, в мире, москва, мнения, политика, 80 лет победы, парк победы