https://crimea.ria.ru/20250503/dvoe-vzroslykh-i-rebenok-raneny-posle-prileta-vo-dvor-boepripasa-vsu-1146178137.html

Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ

Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ

В Белгородской области в результате прилета боеприпаса ВСУ во двор частного дома ранены трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T23:03

2025-05-03T23:03

2025-05-03T23:03

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате прилета боеприпаса ВСУ во двор частного дома ранены трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек", – сообщил Гладков.По его словам, пострадавшие с контузиями и баротравмами обратились в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно.Ранее 3 мая Гладков сообщил о пожаре после атаки украинского беспилотника в храме Георгия Победоносца в селе Толоконное.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Новороссийске после атакиВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткойС детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости