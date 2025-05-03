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Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ
Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ
В Белгородской области в результате прилета боеприпаса ВСУ во двор частного дома ранены трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T23:03
2025-05-03T23:03
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате прилета боеприпаса ВСУ во двор частного дома ранены трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек", – сообщил Гладков.По его словам, пострадавшие с контузиями и баротравмами обратились в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно.Ранее 3 мая Гладков сообщил о пожаре после атаки украинского беспилотника в храме Георгия Победоносца в селе Толоконное.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Новороссийске после атакиВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткойС детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Двое взрослых и ребенок ранены после прилета во двор боеприпаса ВСУ

Трое мирных жителей Белгородской области ранены после прилета боеприпаса ВСУ во двор дома

23:03 03.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате прилета боеприпаса ВСУ во двор частного дома ранены трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек", – сообщил Гладков.
По его словам, пострадавшие с контузиями и баротравмами обратились в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно.
"После оказанной медицинской помощи бригады скорой доставляют пожилую женщину в городскую больницу №2 города Белгорода, ее 16-летнего внука – в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от предложенной госпитализации отказался", – уточнил глава региона.
Ранее 3 мая Гладков сообщил о пожаре после атаки украинского беспилотника в храме Георгия Победоносца в селе Толоконное.
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