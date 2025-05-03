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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Силы Черноморского флота России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T19:48
2025-05-03T19:48
2025-05-03T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.В ночь на субботу с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова. 96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера
19:48 03.05.2025 (обновлено: 19:55 03.05.2025)