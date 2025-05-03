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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Силы Черноморского флота России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T19:48

2025-05-03T19:48

2025-05-03T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.В ночь на субботу с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова. 96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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