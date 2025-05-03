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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Силы Черноморского флота России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T19:48
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министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.В ночь на субботу с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун". Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова. 96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины), черное море, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера

19:48 03.05.2025 (обновлено: 19:55 03.05.2025)
 
© Пресс-служба ВДВ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил России в Крыму
Военнослужащий вооруженных сил России в Крыму
© Пресс-служба ВДВ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 16.40 до 18.15 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера", - сказано в сообщении.
В ночь на субботу с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун".
Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.
96 БПЛА были сбиты над территорией полуострова силами ПВО.
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Больница - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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Министерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безэкипажные катераВСУ (Вооруженные силы Украины)Черное мореАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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