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ЧС после атак ВСУ и отказ Зеленского от перемирия – главное за день
ЧС после атак ВСУ и отказ Зеленского от перемирия – главное за день - РИА Новости Крым, 03.05.2025
ЧС после атак ВСУ и отказ Зеленского от перемирия – главное за день
После массированной ночной атаки ВСУ на регионы России в Новороссийске и Ростовской области введен режим ЧС – разрушены дома и ранены люди. Владимир Зеленский... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T22:21
2025-05-03T22:21
2025-05-03T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. После массированной ночной атаки ВСУ на регионы России в Новороссийске и Ростовской области введен режим ЧС – разрушены дома и ранены люди. Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на время празднования 80-летия Победы. В Вашингтоне впервые за шесть лет разрешили акцию "Бессмертный полк". Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован в Белграде после преждевременного окончания визита в США. В Крыму предупредили о продолжении заморозков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС введен в двух регионах России после атаки ВСУВ ночь на субботу массированной атаке украинских беспилотников подвергся Краснодарский край и Ростовская область.Как сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, ударами повреждены многоквартирные жилые дома и дома в частном секторе одного из районов. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. По словам Кравченко, ВСУ предприняли комбинированную атаку с воздуха и моря с применением управляемых ракет, беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров.В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша жилого дома в поселке Целина. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, из дома эвакуирована семья с тремя детьми.И в Новороссийске, и в Ростовской области после ночной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации.Вечером 3 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из-за атак ВСУ один человек ранен, повреждены производственное здание и сожжены жилые дома.Зеленский отверг трехдневное перемириеВладимир Зеленский в комментарии западным СМИ отверг предложение Кремля о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В том же интервью он заявил, что не может гарантировать безопасность лидеров стран, которые прибудут в Москву на 9 мая, поскольку это не зона его ответственности.В МИД РФ заявления главы киевского режима расценили как классическую угрозу террориста международного масштаба.В Кремле заявили, что предложение о временном перемирии стало проверкой Киева на готовность к началу мирных переговоров.Профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин высказал мнение, что Зеленский отказался от перемирия из-за изменившейся позиции США после подписания с Украиной ресурсной сделки."Бессмертный полк" вернулся в ВашингтонВ Вашингтоне впервые за шесть лет разрешили провести "Бессмертный полк", об этом сообщила координатор проекта Анна Блоха. По ее словам, акция не проводилась в США шесть лет: сначала из-за пандемии, а потом из-за сложной политической ситуации.Вучич прервал визит в США и попал в больницуПрезидент Сербии Александр Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия. По возвращении в Белград он был госпитализирован В Военно-медицинскую академию. По словам врача медучреждения Драгана Динчича, состояние сербского лидера сейчас удовлетворительное. Вучич планировали встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Америку, но не успел этого сделать.В Крыму задерживаются заморозкиРеспубликанский Главк МЧС России объявил очередное штормовое предупреждение в связи с заморозками в степной части Крыма и предгорьях. Ожидается, что температура здесь сохранится не выше -2 градусов.Происходящие колебания с погодой в Крыму на фоне глобального потепления прокомментировал сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости, главное за день, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, обстрелы всу, сша, сербия, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. После массированной ночной атаки ВСУ на регионы России в Новороссийске и Ростовской области введен режим ЧС – разрушены дома и ранены люди. Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на время празднования 80-летия Победы. В Вашингтоне впервые за шесть лет разрешили акцию "Бессмертный полк". Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован в Белграде после преждевременного окончания визита в США. В Крыму предупредили о продолжении заморозков.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Режим ЧС введен в двух регионах России после атаки ВСУ
В ночь на субботу массированной атаке украинских беспилотников подвергся Краснодарский край
и Ростовская область.
Как сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, ударами повреждены многоквартирные жилые дома
и дома в частном секторе одного из районов. Пострадали
пять человек, в том числе двое детей. По словам Кравченко, ВСУ предприняли комбинированную атаку с воздуха и моря с применением управляемых ракет, беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров.
В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА
загорелась крыша жилого дома в поселке Целина. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, из дома эвакуирована семья с тремя детьми.
И в Новороссийске
, и в Ростовской области
после ночной атаки ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации.
Вечером 3 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил
, что из-за атак ВСУ один человек ранен, повреждены производственное здание и сожжены жилые дома.
Зеленский отверг трехдневное перемирие
Владимир Зеленский в комментарии западным СМИ отверг
предложение Кремля о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В том же интервью он заявил, что не может гарантировать безопасность лидеров стран, которые прибудут в Москву на 9 мая, поскольку это не зона его ответственности.
В МИД РФ заявления главы киевского режима расценили
как классическую угрозу террориста международного масштаба.
В Кремле заявили
, что предложение о временном перемирии стало проверкой Киева на готовность к началу мирных переговоров.
Профессор Академии военных наук, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин высказал мнение
, что Зеленский отказался от перемирия из-за изменившейся позиции США после подписания с Украиной ресурсной сделки.
"Бессмертный полк" вернулся в Вашингтон
В Вашингтоне впервые за шесть лет разрешили провести "Бессмертный полк", об этом сообщила
координатор проекта Анна Блоха. По ее словам, акция не проводилась в США шесть лет: сначала из-за пандемии, а потом из-за сложной политической ситуации.
Вучич прервал визит в США и попал в больницу
Президент Сербии Александр Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия. По возвращении в Белград он был госпитализирован В Военно-медицинскую академию. По словам
врача медучреждения Драгана Динчича, состояние сербского лидера сейчас удовлетворительное.
Вучич планировали встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Америку, но не успел этого сделать.
В Крыму задерживаются заморозки
Республиканский Главк МЧС России объявил
очередное штормовое предупреждение в связи с заморозками в степной части Крыма и предгорьях. Ожидается, что температура здесь сохранится не выше -2 градусов.
Происходящие колебания с погодой в Крыму на фоне глобального потепления прокомментировал сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.
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