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"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 лет - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 лет
"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 лет - РИА Новости Крым, 03.05.2025
"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 лет
"Бессмертный полк" впервые за шесть лет пройдет в Вашингтоне 3 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора проекта Анну Блоха. РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T09:42
2025-05-03T09:42
сша
вашингтон
бессмертный полк
в мире
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80 лет победы
вторая мировая война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. "Бессмертный полк" впервые за шесть лет пройдет в Вашингтоне 3 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора проекта Анну Блоха.По ее словам, власти санкционировали присутствие на мероприятии 300 человек. Акция стартует в парке Лафайет-сквер, напротив Белого дома, после чего ее участники направятся к мемориалу Второй мировой войны."Мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение", – сказала она.В США впервые за четыре года почтили память воинов Красной АрмииОрганизатор отметила, что акция "Бессмертный полк" не проводилась в Штатах шесть лет: сначала из-за пандемии, а потом из-за сложной политической ситуации.В конце апреля после четырехлетнего перерыва на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния США прошла торжественная церемония у мемориала "Дух Эльбы" (Spirit of the Elbe) в честь 80-летия исторической встречи подразделений Красной Армии и Армии США в 1945 году возле немецкого города Торгау.Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате. Жители Крыма смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" онлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы
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РИА Новости Крым
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сша, вашингтон, бессмертный полк, в мире, общество, великая отечественная война, 80 лет победы, вторая мировая война, новости
"Бессмертный полк" в Вашингтоне: власти разрешили акцию впервые за 6 лет

В Вашингтоне 3 мая пройдет "Бессмертный полк" впервые за шесть лет - МИД

09:42 03.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБессмертный полк
Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. "Бессмертный полк" впервые за шесть лет пройдет в Вашингтоне 3 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора проекта Анну Блоха.
По ее словам, власти санкционировали присутствие на мероприятии 300 человек. Акция стартует в парке Лафайет-сквер, напротив Белого дома, после чего ее участники направятся к мемориалу Второй мировой войны.
"Мы, конечно, очень рады, что мы получили разрешение", – сказала она.
В США впервые за четыре года почтили память воинов Красной Армии
Организатор отметила, что акция "Бессмертный полк" не проводилась в Штатах шесть лет: сначала из-за пандемии, а потом из-за сложной политической ситуации.
В конце апреля после четырехлетнего перерыва на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния США прошла торжественная церемония у мемориала "Дух Эльбы" (Spirit of the Elbe) в честь 80-летия исторической встречи подразделений Красной Армии и Армии США в 1945 году возле немецкого города Торгау.
Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате. Жители Крыма смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" онлайн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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