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+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу
+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 02.05.2025
+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-03T00:01
2025-05-02T15:41
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +7...+9 градусов, днем +17...+19.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы заморозки до -2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250409/morozy-v-krymu-budet-li-v-etom-godu-urozhay-chereshni-i-slivy-1145543887.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу до +21 градуса и без осадков

00:01 03.05.2025
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоЦветущее дерево
Цветущее дерево
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на побережье до +9, днем +16...+21, в горах +10...+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +7...+9 градусов, днем +17...+19.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы заморозки до -2.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу
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