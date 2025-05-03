https://crimea.ria.ru/20250503/21-i-povyshennoe-atmosfernoe-davlenie-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1146140277.html

+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу

+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 02.05.2025

+21 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в субботу

В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-03T00:01

2025-05-03T00:01

2025-05-02T15:41

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +7...+9 градусов, днем +17...+19.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы заморозки до -2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250409/morozy-v-krymu-budet-li-v-etom-godu-urozhay-chereshni-i-slivy-1145543887.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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