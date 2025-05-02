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Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое
Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое
В Крыму ночью и утром в субботу ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T11:32
2025-05-02T11:32
2025-05-02T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром в субботу ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, подчеркнули в ведомстве.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- принять меры по защите насаждений;- для защиты растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой;- в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;- водителям автотранспортных средств, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону:"112" – единый телефон спасения;"01 или 101" – с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыУрожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать
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штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое
Заморозки в Крыму в степных и предгорных районах ожидаются ночью и утром 3 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром в субботу ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов", – сказано в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, подчеркнули в ведомстве.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- принять меры по защите насаждений;
- для защиты растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой;
- в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;
- водителям автотранспортных средств, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону:
"112" – единый телефон спасения;
"01 или 101" – с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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