https://crimea.ria.ru/20250502/zamorozki-ne-otpuskayut-v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-1146152535.html

Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое

Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое

В Крыму ночью и утром в субботу ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T11:32

2025-05-02T11:32

2025-05-02T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром в субботу ожидаются заморозки. Штормовое предупреждение в регионе продлили. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, подчеркнули в ведомстве.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:- принять меры по защите насаждений;- для защиты растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой;- в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;- водителям автотранспортных средств, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону:"112" – единый телефон спасения;"01 или 101" – с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубникиМорозы в Крыму: будет ли в этом году урожай черешни и сливыУрожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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