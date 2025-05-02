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За час над Крымом сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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За час над Крымом сбили четыре беспилотника
За час над Крымом сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 02.05.2025
За час над Крымом сбили четыре беспилотника
Над Крымом в пятницу вечером сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T22:21
2025-05-02T22:30
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безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу вечером сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Еще четыре дрона ВСУ сбили над Брянской областью.Днем в пятницу над Крымом был ликвидирован один украинский беспилотник.В ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории. Пострадавших и разрушений нет.Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь над Крымом и Черным морем уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем.Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.Десять украинских безэкипажных катеров были уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены.В недельной сводке Минобороны ранее в пятницу сообщалось о том, что в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
За час над Крымом сбили четыре беспилотника

Над Крымом сбили четыре украинских беспилотника за час

22:21 02.05.2025 (обновлено: 22:30 02.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу вечером сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 21:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Еще четыре дрона ВСУ сбили над Брянской областью.
Днем в пятницу над Крымом был ликвидирован один украинский беспилотник.
В ночь на 2 мая Черноморский флот РФ и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, эта атака стала самой массированной с сначала года. Всего на подлете к городу были уничтожены более 50 дронов, а также несколько морских – в акватории. Пострадавших и разрушений нет.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь над Крымом и Черным морем уничтожены 112 украинских беспилотников. Еще один дрон уничтожен над Азовским морем.
Фрагменты беспилотника упали в Саках, на одной из улиц из-за этого перекрывали движение.
Десять украинских безэкипажных катеров были уничтожены в Черном море за сутки, еще два повреждены.
В недельной сводке Минобороны ранее в пятницу сообщалось о том, что в Черном море уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.
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Новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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