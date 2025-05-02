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Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе
Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе
Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T14:39
2025-05-02T14:39
2025-05-02T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя признание самой популярной политической партии в Германии как экстремистской.Федеральное ведомство по охране конституции Германии (контрразведка) ранее классифицировало самую популярную в ФРГ партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую.Он напомнил также о судьбе лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая, обогнав по рейтингам действующего президента Макрона, была поражена в избирательных правах на пять лет и привлечена к уголовной ответственности. А также об отмене итогов выборов в Румынии в ноябре прошлого года, где победил представитель оппозиции Кэлина Джорджеску и об аресте популярной в Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая не поддержала курс на евроинтеграцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле ПенПолитический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать УкраинеКоллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны
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вячеслав володин, мнения, германия, европа, общество
Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе
Государства Европы превращаются в тоталитарные режимы – Володин