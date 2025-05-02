Рейтинг@Mail.ru
Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250502/volodin-zapret-alternativy-dlya-germanii--krakh-demokratii-v-evrope-1146155647.html
Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе
Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе
Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T14:39
2025-05-02T14:39
вячеслав володин
мнения
германия
европа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/64/1110856499_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a9b0e29a50100fd56a83284df0f383a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя признание самой популярной политической партии в Германии как экстремистской.Федеральное ведомство по охране конституции Германии (контрразведка) ранее классифицировало самую популярную в ФРГ партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую.Он напомнил также о судьбе лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая, обогнав по рейтингам действующего президента Макрона, была поражена в избирательных правах на пять лет и привлечена к уголовной ответственности. А также об отмене итогов выборов в Румынии в ноябре прошлого года, где победил представитель оппозиции Кэлина Джорджеску и об аресте популярной в Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая не поддержала курс на евроинтеграцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле ПенПолитический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать УкраинеКоллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны
германия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111085/64/1110856499_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fc782b57f32f375f12ad32e63c9871b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав володин, мнения, германия, европа, общество
Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе

Государства Европы превращаются в тоталитарные режимы – Володин

14:39 02.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя признание самой популярной политической партии в Германии как экстремистской.
Федеральное ведомство по охране конституции Германии (контрразведка) ранее классифицировало самую популярную в ФРГ партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую.

"Политическая система, основанная на демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом. Сегодня самых популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд, а партии – запрещают", – констатировал глава российского парламента.

Он напомнил также о судьбе лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая, обогнав по рейтингам действующего президента Макрона, была поражена в избирательных правах на пять лет и привлечена к уголовной ответственности. А также об отмене итогов выборов в Румынии в ноябре прошлого года, где победил представитель оппозиции Кэлина Джорджеску и об аресте популярной в Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая не поддержала курс на евроинтеграцию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Охота на ведьм" – Трамп отреагировал на приговор Марин Ле Пен
Политический кризис во Франции: спасется ли Макрон и чего ждать Украине
Коллективное самоубийство Европы: почему для ЕС мир на Украине хуже войны
 
Вячеслав ВолодинМненияГерманияЕвропаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Александр Федорчак – 40 дней со дня гибели
14:39Володин: запрет "Альтернативы для Германии" – крах демократии в Европе
13:48Аджимушкай в Керчи и Брестская крепость планируют совместные проекты
13:07ЧФ России отразил массовую атаку безэкипажных катеров в Черном море
12:57Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю
12:29Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК Украины
12:14Американский быстроходный катер Willard уничтожен в Черном море
12:07Землетрясение произошло в Дагестане
11:32Заморозки не отпускают: в Крыму объявлено новое штормовое
11:00Массированная атака на Севастополь: губернатор рассказал подробности
10:54Ужасы нацистских концлагерей в Крыму – рассекреченные документы ФСБ
10:21Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ
10:10Крымский мост: очередь и время ожидания растут
09:45Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
09:1680 лет назад Красная армия штурмом взяла Рейхстаг
08:5211 лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
08:22Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
08:04Раздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк
07:36Фрагменты беспилотника упали в Саках: на одной из улиц перекрыто движение
07:27Крымский мост: оперативная информация после открытия движения
Лента новостейМолния