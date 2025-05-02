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Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ
Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ
В Дагестане задержана сторонница террористов, которая планировала подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Дагестане задержана сторонница террористов, которая планировала подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте, рассказали в ведомстве.У задержанной изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В принадлежащих ей средствах связи обнаружена переписка в Telegram с боевиком указанной МТО, содержащая обсуждение планируемого подрыва и ее присягу террористической группировке.Задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт 9 мая, следует из видео ФСБ России.Злоумышленница объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дагестан, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор
Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ

Теракт на 9 мая в Дагестане планировали в отношении сотрудников правоохранительных органов

10:21 02.05.2025 (обновлено: 10:24 02.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Дагестане задержана сторонница террористов, которая планировала подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан", сказано в сообщении.

В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте, рассказали в ведомстве.
У задержанной изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В принадлежащих ей средствах связи обнаружена переписка в Telegram с боевиком указанной МТО, содержащая обсуждение планируемого подрыва и ее присягу террористической группировке.
Задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт 9 мая, следует из видео ФСБ России.
"В Telegram-канале познакомилась в исламской группе с человеком по имени Абдулла. Он просил меня фоткать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрт и Хасавюртовском районе. Он давал задания, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт", сказала задержанная.
Злоумышленница объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.
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ДагестанНовостиПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Антитеррор
 
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