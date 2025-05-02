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Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ

Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Теракт на 9 мая в Дагестане предотвратили сотрудники ФСБ

В Дагестане задержана сторонница террористов, которая планировала подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T10:21

2025-05-02T10:21

2025-05-02T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В Дагестане задержана сторонница террористов, которая планировала подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте, рассказали в ведомстве.У задержанной изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В принадлежащих ей средствах связи обнаружена переписка в Telegram с боевиком указанной МТО, содержащая обсуждение планируемого подрыва и ее присягу террористической группировке.Задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт 9 мая, следует из видео ФСБ России.Злоумышленница объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дагестан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, новости, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор