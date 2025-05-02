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"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков
"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков - РИА Новости Крым, 02.05.2025
"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков
В российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщает Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T15:46
2025-05-02T15:48
минпросвещения рф
образование в россии
школа
80 лет победы
общество
патриотическое воспитание
память
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщает Минпросвещения РФ.В частности, будут звучать песни "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. Цель акции – сделать историю ближе и понятнее детям."Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа", – цитирует Минпросвещения РФ министра просвещения России Сергея Кравцова.Также в министерстве напомнили, что в преддверии Дня Победы школьники могут узнать больше о деятельности общероссийского движения "Бессмертный полк", которое хранит память о героях Великой Отечественной войны.Проект "Мелодии вместо звонков" запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Вместо традиционных школьных звонков в ее рамках звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сберечь и передать памятьХор сибиряков едет покорять Крым с патриотической программойЛеонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе
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минпросвещения рф, образование в россии, школа, 80 лет победы, общество, патриотическое воспитание, память, история
"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков

В российских школах в мае вместо звонков будут звучать военные песни

15:46 02.05.2025 (обновлено: 15:48 02.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщает Минпросвещения РФ.

"Проект "Мелодии вместо звонков" в мае будет посвящен 80-летию Победы. В образовательных учреждениях вместо привычных звонков на переменах зазвучат военно-патриотические песни", – сказано в сообщении

В частности, будут звучать песни "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. Цель акции – сделать историю ближе и понятнее детям.
"Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа", – цитирует Минпросвещения РФ министра просвещения России Сергея Кравцова.
Также в министерстве напомнили, что в преддверии Дня Победы школьники могут узнать больше о деятельности общероссийского движения "Бессмертный полк", которое хранит память о героях Великой Отечественной войны.
Проект "Мелодии вместо звонков" запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Вместо традиционных школьных звонков в ее рамках звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.
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Минпросвещения РФОбразование в РоссииШкола80 лет ПобедыОбществоПатриотическое воспитаниеПамятьИстория
 
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