https://crimea.ria.ru/20250502/smuglyanka-i-katyusha-zazvuchat-v-rossiyskikh-shkolakh-vmesto-zvonkov-1146154562.html

"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков

"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков - РИА Новости Крым, 02.05.2025

"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков

В российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщает Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T15:46

2025-05-02T15:46

2025-05-02T15:48

минпросвещения рф

образование в россии

школа

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общество

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память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В российских школах в мае вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне, сообщает Минпросвещения РФ.В частности, будут звучать песни "Казаки в Берлине", "Катюша", "Смуглянка" и другие. Цель акции – сделать историю ближе и понятнее детям."Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа", – цитирует Минпросвещения РФ министра просвещения России Сергея Кравцова.Также в министерстве напомнили, что в преддверии Дня Победы школьники могут узнать больше о деятельности общероссийского движения "Бессмертный полк", которое хранит память о героях Великой Отечественной войны.Проект "Мелодии вместо звонков" запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Вместо традиционных школьных звонков в ее рамках звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" помогает сберечь и передать памятьХор сибиряков едет покорять Крым с патриотической программойЛеонид Утесов и Георг Отс: заветные песни о Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, образование в россии, школа, 80 лет победы, общество, патриотическое воспитание, память, история