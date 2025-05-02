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Смертельные ДТП в Крыму унесли жизни двух человек за одно утро - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Смертельные ДТП в Крыму унесли жизни двух человек за одно утро
Смертельные ДТП в Крыму унесли жизни двух человек за одно утро - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Смертельные ДТП в Крыму унесли жизни двух человек за одно утро
Два смертельных ДТП произошли в Крыму в пятницу, в результате погибли 31-летний водитель ВАЗ и 23-летий мотоциклист, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T16:16
2025-05-02T16:16
новости крыма
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Два смертельных ДТП произошли в Крыму в пятницу, в результате погибли 31-летний водитель ВАЗ и 23-летий мотоциклист, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.По данным правоохранителей, одна из аварий произошла на автодороге "Кугаранская дамба – Воинка" в Красноперекопском районе. 31-летний водитель ВАЗ 2105 вылетел за пределы дороги, врезался в дерево и погиб."На автодороге "Золотое Поле – Курское" Кировского района водитель 2002 года рождения, управляя мотоциклом Regulmoto, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень", – рассказали в ведомстве обстоятельства второго смертельного ДТП.Далее мотоцикл наехал на опору ЛЭП и опрокинулся – в результате водитель также получил смертельные травмы.На местах происшествий работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – АлуштаВ Краснодаре троллейбус после ДТП врезался в столб - четверо пострадавшихПеребегал на красный: подросток и два авто пострадали в ДТП в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, красноперекопский район, кировский район крыма, происшествия, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Смертельные ДТП в Крыму унесли жизни двух человек за одно утро

Два смертельных ДТП в Крыму произошли утром в пятницу

16:16 02.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Два смертельных ДТП произошли в Крыму в пятницу, в результате погибли 31-летний водитель ВАЗ и 23-летий мотоциклист, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.
По данным правоохранителей, одна из аварий произошла на автодороге "Кугаранская дамба – Воинка" в Красноперекопском районе. 31-летний водитель ВАЗ 2105 вылетел за пределы дороги, врезался в дерево и погиб.
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП в Крыму
"На автодороге "Золотое Поле – Курское" Кировского района водитель 2002 года рождения, управляя мотоциклом Regulmoto, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень", – рассказали в ведомстве обстоятельства второго смертельного ДТП.
Далее мотоцикл наехал на опору ЛЭП и опрокинулся – в результате водитель также получил смертельные травмы.
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП в Крыму
На местах происшествий работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.
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