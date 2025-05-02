Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК Украины
Групповые высокоточные удары нанесены по ВПК Украины
12:29 02.05.2025 (обновлено: 12:33 02.05.2025)
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"С 26 апреля по 2 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – сказано в сообщении.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда – по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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