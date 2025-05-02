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Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК Украины

Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Семь групповых высокоточных ударов нанесены по ВПК Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T12:29

2025-05-02T12:29

2025-05-02T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда – по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, украина, потери всу