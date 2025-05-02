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Поезд Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс
Поезд Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Поезд Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс
Поезд №585/586 Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс. Пассажиры прибудут в Крым 3 мая утром, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T18:44
2025-05-02T18:44
2025-05-02T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Поезд №585/586 Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс. Пассажиры прибудут в Крым 3 мая утром, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Состав проследует через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.Поезд состоит из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Из Симферополя он отправляется в 20:30 и прибывает в Волгоград на следующий день в 22:44."Этим летом поезд №585/586 курсирует один раз в четыре дня. Добраться из Волгограда в Крым можно также скорыми поездами №141/142 Пермь – Симферополь и №193/194 Челябинск – Севастополь", – добавили в пресс-службе.27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, до этого сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поездаСколько поездов летом поедут в КрымОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей
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поезд, гранд сервис экспресс, новости, новости крыма, волгоград, симферополь, туризм в крыму, отдых в крыму
Поезд Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс
В Крым в первый рейс отправился поезд Волгоград – Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Поезд №585/586 Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс. Пассажиры прибудут в Крым 3 мая утром, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Пассажирский поезд "Таврия" №585/586 Волгоград – Симферополь отправился сегодня в первый рейс в этом сезоне. Согласно расписанию, поезд выехал из Волгограда в 7:20 утра и прибудет на станцию назначения завтра в 8:50", – сказано в сообщении.
Состав проследует через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.
Поезд состоит из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Из Симферополя он отправляется в 20:30 и прибывает в Волгоград на следующий день в 22:44.
"Этим летом поезд №585/586 курсирует один раз в четыре дня. Добраться из Волгограда в Крым можно также скорыми поездами №141/142 Пермь – Симферополь и №193/194 Челябинск – Севастополь", – добавили в пресс-службе.
27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория
запустили в Крым, до этого сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория
начал курсировать на полуостров, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.
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