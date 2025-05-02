https://crimea.ria.ru/20250502/poezd-volgograd--simferopol-otpravilsya-v-svoy-pervyy-reys-1146152860.html

Поезд Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс

Поезд Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Поезд Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс

Поезд №585/586 Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс. Пассажиры прибудут в Крым 3 мая утром, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T18:44

2025-05-02T18:44

2025-05-02T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Поезд №585/586 Волгоград – Симферополь отправился в свой первый рейс. Пассажиры прибудут в Крым 3 мая утром, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Состав проследует через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.Поезд состоит из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов. Из Симферополя он отправляется в 20:30 и прибывает в Волгоград на следующий день в 22:44."Этим летом поезд №585/586 курсирует один раз в четыре дня. Добраться из Волгограда в Крым можно также скорыми поездами №141/142 Пермь – Симферополь и №193/194 Челябинск – Севастополь", – добавили в пресс-службе.27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, до этого сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поездаСколько поездов летом поедут в КрымОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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