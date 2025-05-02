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"Основы безопасности" – юные севастопольцы стали лучшими в России - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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"Основы безопасности" – юные севастопольцы стали лучшими в России
"Основы безопасности" – юные севастопольцы стали лучшими в России - РИА Новости Крым, 02.05.2025
"Основы безопасности" – юные севастопольцы стали лучшими в России
Юные севастопольцы стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Основы безопасности и защиты Родины". Как сообщил... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T18:10
2025-05-02T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Юные севастопольцы стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Основы безопасности и защиты Родины". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, олимпиаа проходила в Нижнем Новгороде.В финальных испытаниях участвовали 386 старшеклассников из 82 регионов России. Дипломы получили 32 победителя и 148 призеров олимпиады. Финалисты демонстрировали навыки разборки и сборки автомата, снаряжения магазина, надевания рюкзака, вязки узлов, оказания первой помощи, проходили полосу препятствий сложнейшего уровня.Как подчеркнул губернатор, севастопольские школьники становятся призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по данному предмету уже четвертый год подряд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в КрымуСевастополь примет Всероссийский семейный чемпионат по первой помощи"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонков
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, соревнования, награды
"Основы безопасности" – юные севастопольцы стали лучшими в России

Юные севастопольцы победили во Всероссийской олимпиаде по основам безопасности

18:10 02.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевЮные севастопольцы победили во Всероссийской олимпиаде по основам безопасности
Юные севастопольцы победили во Всероссийской олимпиаде по основам безопасности
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Юные севастопольцы стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Основы безопасности и защиты Родины". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, олимпиаа проходила в Нижнем Новгороде.

"Двое ребят из севастопольской гимназии № 2 стали призерами – это Никита Фомин, ученик 8-Б класса, и Алиса Печь, ученица 10-А класса. Подготовил призеров преподаватель-организатор "Основ безопасности и защиты Родины" высшей квалификационной категории Андрей Михайлович Прокопенко", – рассказал губернатор.

В финальных испытаниях участвовали 386 старшеклассников из 82 регионов России. Дипломы получили 32 победителя и 148 призеров олимпиады. Финалисты демонстрировали навыки разборки и сборки автомата, снаряжения магазина, надевания рюкзака, вязки узлов, оказания первой помощи, проходили полосу препятствий сложнейшего уровня.
Как подчеркнул губернатор, севастопольские школьники становятся призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по данному предмету уже четвертый год подряд.
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